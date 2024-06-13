中銀香港︱召集Z世代破世界紀錄 炎明熹 劉沛蘅 ROVER拼砌樂高《清明上河圖》

由宋代畫家張擇端繪製的《清明上河圖》細緻描繪了北宋時代汴京的郊外春景、汴河水景以及城市街景，構圖精細。為了以創新方式重現《清明上河圖》，是次破紀錄LEGO立體情景模型長26米、闊1.78米，最少需要動用200萬顆LEGO顆粒建構而成，中銀香港及Andy早於年初開始籌備，5月開始拼砌，目標於10月前完成。Andy說：「今次用LEGO顆粒砌《清明上河圖》極具挑戰，由於手卷展示宋代不同階層日常生活，繪畫細緻，所以組件極多，需要的心力自然更多，團隊也要高度集中去完成這項大挑戰！」

中國銀行(香港，下稱「中銀香港」)年輕品牌「理財TrendyToo」今夏 聯同 本地唯一樂高=專業認證大師(LEGO Certified Professional)洪子健(Andy)，邀請 年輕客戶 ，只要完成指定理財任務，即有機會參與將 傳世名畫 《清明上河圖》拼砌全球最大LEGO 立體情景模型，打破健力士世界紀錄稱號。而炎明熹(Gigi)、劉沛蘅(Hillary)及樂隊ROVER 4位成員，率先與Andy合作，砌出《清明上河圖》中的「城樓」，為破健力士企劃掀起序幕。

中銀香港「理財TrendyToo」品牌的Gigi，大讚「追求第一．力拼最大」推廣活動創意十足，將拼砌LEGO模型融入理財，讓生活充滿玩味。她說：「我從小到大都喜歡LEGO積木顏色鮮豔，如同我修讀時裝設計一樣，講求mix & match，透過不同元素及配件，拼湊出獨有的創意；今次活動可以挑戰健力士世界紀錄稱號，也是我一直以來的夢想，十分期待拿到證書的一刻。」Gigi希望不斷努力提升自己歌唱技巧和表演水平，持續地為自己作品注入創意及熱情，她續說：「想要得到參與打破健力士『全球最大LEGO立體情景模型』世界紀錄稱號，方法相當簡單，『理財TrendyToo』客戶，即有機會參與挑戰拼砌全球最大LEGO立體情景模型，齊齊挑戰健力士世界紀錄。」

「綜藝女神」Hillary，拍攝當日收到今年第一個生日蛋糕，大讚中銀香港連慶生都「追求第一，力拼最大」，並預告將會獻出兩個「第一次」。她說：「9月將會首度挑戰舞台劇，希望順利，不要發台瘟！另外將會有一套劇集推出，首次演出喜劇。工作量增加，更要學習如何理財，之前有儲蓄及買入外幣，希望今年可以淺嚐投資，如砌LEGO模型一樣，有機會將財富累積，愈砌愈大。」Hillary自認從小是LEGO迷，現場看到用LEGO積木砌成的城樓，令她愛不釋手！她說：「家中有很多LEGO模型擺設，自己偏好具藝術感的作品，例如用LEGO積木砌成的經典畫作，現場看到部份用LEGO積木拼砌的《清明上河圖》更是鬼匠神工，看得心癢癢要親自落場砌其他部份，完全不想收工呢！」

Kim 與亨仔奉上珍貴第一次

ROVER隊長卓金樂(Kim)，為中銀香港「理財TrendyToo」奉上珍貴的第一次，他說：「今次是ROVER第一個大型廣告，好榮幸可以跟『理財TrendyToo』合作，跟理財有關，希望在吸引力法則的牽引下，可以令ROVER提升理財知識從而吸納財富，好讓我們有更多財富可以管理。」

副隊長陳鎮亨(亨仔)接力說：「從小喜歡砌LEGO積木的我，沒想過LEGO模型可以變得如此『巨型』，能夠參與組裝《清明上河圖》的汴京城樓場景部份，與有榮焉，有份打破世界紀錄的感覺真的大癲。」

Jason 想成為ROVER第一個業主

ROVER的雷濠權(Jason Loi)，是隊中理財達人：「由於我仍是學生，目前以儲蓄為主，投資方面是新手，所以想學習更多投資方法，終極目標在香港及澳門兩地置業，不用港澳兩邊走，省卻交通時間，投放更多時間在音樂創作上，以『追求第一』的理念，成為ROVER中第一個業主。」