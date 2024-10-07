丼丼屋新推限定滑蛋炭燒牛肉丼 全新升級主餐目10月中登場！獨家引入日本鳥開泡菜親子丼

丼丼屋10月餐單全新升級，推出全新限定滑蛋炭燒牛肉丼，送上炭燒料理滋味！同時10月中旬更推出多達20款全新料理，包括海鮮丼、烏冬、咖哩飯系列及配菜等等，當中更獨家引入名古屋著名雞肉料理店「鳥開」監修的鳥開泡菜親子丼，即睇內文。

招牌定番滑蛋丼系列全新成員加入 丼丼屋的招牌滑蛋丼系列一直以來都深受食客喜愛，這次更推出了全新期間限定的滑蛋炭燒牛肉丼和芝士蟹柳滑蛋丼，讓大家有更多選擇。滑蛋丼使用日本雞蛋和高湯製成嫩滑滑蛋，再配上不同的配料和日本產A級米，呈現出傳統日式風味。即日起至11月26日，可以優惠價$78享用滑蛋炭燒牛肉丼，還附送果茶和前菜，另可$33加購三文魚赤海蝦刺身（原價$48）。

10 月份主餐目大升級 丼丼屋的主餐目也將在10月16日全面升級，推出近20款全新料理，丼丼屋從日本獨家引入的名物丼，包括由名古屋著名雞肉料理店「鳥開」監修的鳥開泡菜親子丼，人氣北海道帶廣名物十勝豚丼亦繼續駐店。烏冬系列亦全新升級，包括豚肉鍋燒烏冬和壽喜燒澳洲和牛拌烏冬。新加入經典日式料理咖哩滑蛋飯系列，配上吉列豬扒、吉列蝦或唐揚雞，附上小朋友至愛的全新配菜，包括玉子卷、牛油粟米及吉列蝦。一系列全新料理即將登場！