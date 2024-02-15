丼丼屋｜激量！超邪惡！「重量級唐揚雞丼」重磅登場 限時15分鐘食完即可免費

到日本便利店吃炸雞幾乎是遊日的指定動作，就知道港人對日式炸雞有多熱愛！日式丼物專家丼丼屋（DONDONYA）聽到一眾炸雞控的呼聲，專誠打造巨型「重量級唐揚雞丼」，由即日起至4月1日於全線丼丼屋及「丼丼屋×鳥開」聯乘店期間限量供應。足足3公斤重的激量版唐揚雞丼配上8款調味，澎湃食材光看就飽！丼丼屋更特別於推廣期間舉辦大胃王挑戰，參賽者於指定時間內清空「重量級唐揚雞丼」即可免費，歡迎「 真‧大胃王」前來賜教！

巨大化 MEGA 丼 即叫即炸啖啖肉唐揚雞

日本經典料理唐揚炸雞因其酥脆外皮和嫩滑肉質而聞名。是次丼丼屋全新推出的「重量級唐揚雞丼」重達3公斤，份量比普通版丼飯多岀幾倍，可供3至4人食用，堆砌至小山丘般的日式唐揚雞多到滿瀉，讓全港大胃王過足口癮！即叫即炸的無骨唐揚雞外酥內嫩，大大件啖啖肉，提供8種特製醬汁及調味，因應個人口味分開蘸又得，豪邁地淋在丼飯上拌著吃亦得！香脆唐揚雞、開胃調味連同宮城縣A級米飯，組成美味黃金三角，為炸雞控帶來視覺和味覺的終極享受！