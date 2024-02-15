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生活
2024-02-15 09:00:00

丼丼屋｜激量！超邪惡！「重量級唐揚雞丼」重磅登場 限時15分鐘食完即可免費

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在限時15分鐘內成功完成3公斤「重量級唐揚雞丼」，即可全額免費，炸雞控絕不能錯過。

在限時15分鐘內成功完成3公斤「重量級唐揚雞丼」，即可全額免費，炸雞控絕不能錯過。

到日本便利店吃炸雞幾乎是遊日的指定動作，就知道港人對日式炸雞有多熱愛！日式丼物專家屋（DONDONYA）聽到一眾炸雞控的呼聲，專誠打造巨型「重量級唐揚雞丼」，由即日起至41日於全線丼丼屋及「丼丼屋×鳥開」聯乘店期間限量供應。足足3公斤重的激量版唐揚雞丼配上8款調味，澎湃食材光看就飽！丼丼屋更特別於推廣期間舉辦大胃王挑戰，參賽者於指定時間內清空「重量級唐揚雞丼」即可免費，歡迎「 真‧大胃王」前來賜教！

巨大化MEGA 即叫即炸啖啖肉唐揚雞

日本經典料理唐揚炸雞因其酥脆外皮和嫩滑肉質而聞名。是次丼丼屋全新推出的「重量級唐揚雞丼」重達3公斤，份量比普通版丼飯多岀幾倍，可供34人食用，堆砌至小山丘般的日式唐揚雞多到滿瀉，讓全港大胃王過足口癮！即叫即炸的無骨唐揚雞外酥內嫩，大大件啖啖肉，提供8種特製醬汁及調味，因應個人口味分開蘸又得，豪邁地淋在丼飯上拌著吃亦得！香脆唐揚雞、開胃調味連同宮城縣A級米飯，組成美味黃金三角，為炸雞控帶來視覺和味覺的終極享受！

重量級唐揚雞丼｜$398 重量級唐揚雞丼｜$398
Klook.com

大胃王挑戰即日起開催 限時15分鐘完成即可免費

丼丼屋現正舉行大胃王挑戰賽，參賽者可單人挑戰或組成最多4人的小隊參加，在限時15分鐘內成功完成3公斤重量級唐揚雞丼」，即可全額免費炸雞控絕不能錯過。自問有潛質挑戰成功的大胃王記得在接受挑戰前三天預訂既可一個人挑戰來突破自己，亦歡迎與親朋好友組隊前來熱鬥一番，大開炸雞party

在限時15分鐘內成功完成3公斤「重量級唐揚雞丼」，即可全額免費，炸雞控絕不能錯過。

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