九寨溝旅遊｜必訪世一靚景！九寨溝、黃龍深度遊 睇世界自然遺產 豪住奢華酒店

近年流行深度遊歎世界，而中國地大脈博，享有得天獨厚的天然風光，當中位於四川的九寨溝既為世界自然遺產，同時亦是國家5A級景區，景色之壯麗絕對是一生必訪！不過平常香港人去內地旅行始終人生路不熟，交通方面未必可以安排妥當，因此報團由導遊帶路就最安全和方便。記者最近參加了永安旅遊的【九寨溝、黃龍】童話世界深度之旅6天團，深度遊歷九寨溝風景區及黃龍風景名勝區，全程不設購物點及不設自費項目，實行沉浸式欣賞九寨溝世界級美景！

九寨溝風景區 九寨溝位於中國四川省北部，行程將由香港機場出發，直飛四川成都天府，永安貴賓更可享VIP禮遇，由專人陪同引導、在專用候車區、專用通道優先上車，安排貼心。九寨溝因溝中有9個藏族村寨而得名，屬世界高寒喀斯特地貌，當中以翠海、疊瀑、彩林、雪山、藏情「五絕」馳名，被譽為「童話世界」，吸引世界各地的旅人到訪。在行程中團友會被重本安排獨立包車，遊覽樹正溝(雙龍海瀑布、樹正瀑布、水磨坊、 公主海、老虎海、車遊諾日朗瀑布、犀牛海、樹正群海、蘆葦海及盆景灘)、則查窪溝(長海、五彩池)、日則溝(鏡海、珍珠灘瀑布、五花海)等地，在群山之中，感受九寨溝只此一家的夢幻景致。

黃龍國家級重點風景名勝區 黃龍鄰近九寨溝，風光旖旎，同時擁有「世界自然遺產」、「世界人與生物圈保護區」、「綠色環球21證書」三項世界級殊榮，位於海拔3千米以上，由眾多雪峰和中國最東部的冰川組成，裡面多個鈣化彩池會隨景色和陽光照射角度而變化，變幻成五彩顏色，有「人間瑤池」的美譽，附件一帶以彩池、雪山、峽谷、森林「四絕」最為著名。