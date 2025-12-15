九州向來是港人短途旅遊的心頭好，而大分縣的由布院與別府更是港人在日本泡溫泉的首選地。今次挑由布院與別府雙城遊，全因兩地僅相距半小時車程，無須舟車勞頓便能體驗「奢華溫泉」與「地熱奇景」的雙重驚喜。 圖文：onki

10萬日圓住古民家！開箱由布院溫泉旅館天花板 由布院的「山莊無量塔」房價每人每晚要價約10萬日圓，究竟這家被稱為由布院御三家溫泉旅館御三家(TOP3)的溫泉旅館有幾巴閉？這座位於由布岳山腳的旅館，根本不是常見的住宿形態，而是一片移築而來的古民家村落。創辦人在山林間打造出這片遺世淨土，12種房型全是獨立式古民家，分別從新潟、大分當地遷建，每棟格局空間各有特色，內裡使用的古董家具都獨一無二， 品味滿分。泡完個湯，就到了晚膳時間，今次在主建築「柴扉洞」的獨立包廂享用，從先付前菜到甜品，每一道都擺盤精緻卻不刻意，尤其是大分產和牛炭火燒，嫩到入口即化，搭配洋蔥芥末籽酸醬，解膩又提味。提提大家，夜晚泡完溫泉要來The Tan’s Bar喝一杯調酒，幸福感爆燈。 山莊無量塔 地址：大分縣由布市由布院町川上1264-2

非去不可！由布院最美晨霧仙境 最強打卡美術館 冬日赴由布院有兩處勝境絕不容錯過：「金鱗湖」晨霧及「COMICO ART MUSEUM」美術館朝聖。為了一窺「金鱗湖」的秋冬仙氣，特意在清晨六點許便踏上行程，但湖畔早已匯聚不少攝影愛好者，可當晨霧繚繞的畫面撞進眼底，便覺得所有早起的辛勞都變得值得。離開由布院前，先繞到「COMICO ART MUSEUM」去，這座由建築大師隈研吾及平面設計大師原研哉操刀的美術館，從建築本體到細節氛圍都浸潤著極致的美學巧思。館內匯集了草間彌生、奈良美智、村上隆等當代藝壇大師的經典作品，讓人得以近距離領略頂級藝術的魅力。 金鱗湖 地址：大分縣由布市湯布院町1561-1 COMICO ART MUSEUM 地址：大分縣由布市湯布院町2995-1

不用到鹿兒島！別府全新砂浴體驗設施登場 離開由布院，半小時車程便抵達別府，這裡的砂浴體驗，可比鹿兒島更勝一籌。別府的砂浴選用火山噴發沉積的細砂，經地熱加熱後溫度均勻，工作人員會細心地將砂粒鋪在身上，僅露出頭部，砂粒的重量與溫度逐漸滲透肌膚，不僅能促進血液循環，還能緩解旅途疲勞。而毗鄰的住宿「ISHINOYA 別府」也超驚艷，23間海景小屋面朝別府灣，超大窗戶採光一流，每間都配備源泉掛流的獨立溫泉，一邊泡湯一邊欣賞湛藍海景，愜意至極。 SHONIN PARK 地址：大分縣別府市上人之浜町795-1

地上百米之絕景 世界之塔玻璃箱感受冒煙城市 今趟在別府的行程還到了當地人推介的老店「甘味茶屋」，店內充滿懷舊氛圍，招牌大分鄉土料理「とり天」(雞肉天婦羅)，搭配專屬柑橘醋和柚子胡椒，風味清爽不油膩。隨後前往打卡名所「世界之塔」，這座高125米的別府地標，出自大分縣出身的普立茲克建築獎得主磯崎新之手。乘電梯直達離地100米的兩層高展望台，360度無死角的開放感，將別府獨有的「冒煙」城市景觀盡收眼底，難怪成為日本人公認的打卡聖地。短短數天，遠離都市的喧囂大分教人舒爽，成功在溫泉、山水與美食中放鬆身心。 甘味茶屋 地址：大分縣別府市実相寺1-4 世界之塔 地址：大分縣別府市山之手町12-1