九巴專注創新與綠色運輸 締造更美好城市生活｜至尊可持續公共交通發展獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）是全港最大的公共巴士服務提供者，每天與同集團的龍運巴士有限公司合共接載超過260萬名乘客。九巴在營運公共巴士服務超過90年的歷程中，致力於提供創新、高質量、安全可靠和舒適便利的交通服務，為香港的專營巴士服務行業訂立了最高標準。九巴不僅在推動綠色運輸方面扮演重要角色，還在多元共融的生活環境建設上貢獻良多，立志建立一個更美好和宜居的城市。
九巴以「以人為本」及「與時並進」為核心理念，將企業價值融入日常運作，並在車隊和營運上不斷引入最先進的科技和設備。九巴深明專營巴士行業的社會責任，因此積極回饋社會，包括與小朋友、學生、長者及弱勢社群合作，為他們提供實際幫助並提升幸福感。例如，九巴開創了「尋．耆．跡」計劃，透過八達通協助尋找走失的認知障礙症長者。此外，九巴還向學校捐贈退役巴士並改裝為課室及圖書館，並舉辦多項社會關懷活動。
創新發展與可持續經營
九巴在減少碳排放和推動綠色運輸方面一直不遺餘力，於10年前開始試驗零排放電動巴士，隨著與生產商不斷研究改良和科技發展日新月異，九巴車隊目前已擁有約80輛單層和雙層電動巴士，成為全港擁有最大零排放巴士車隊的公司，並在車頂、巴士站及巴士車廠設置了超過2.8萬塊太陽能板，充分利用可再生能源。此外，九巴開創業界先河，推行「尋．耆．跡」計劃，以八達通協助尋找走失的認知障礙症長者。照顧者只須通知九巴走失長者的八達通號碼，九巴便可輸入在巴士上的收費系統，當走失長者用八達通登車，九巴車長和支援人員便會收到通知，加以照顧和通知照顧者。
面對挑戰與把握機遇
在疫情後的恢復期，九巴面對乘客量回升緩慢的挑戰，積極調整發展策略，創造新機會，吸引更多市民參與經濟活動及跨境旅客乘坐巴士。九巴不斷拓展新發展區域的服務，並推出了多條新路線，以適應社會的規劃需求，持續創造發展機遇。九巴還推行了多項創新措施，如推出針對九龍區景點的巴士觀光路線HK1，並在全港各區設立31個轉車站，進一步優化巴士網絡，提升乘客轉乘的便捷性。
未來展望
展望未來，九巴將積極配合北部都會區的發展規劃，為新增的50萬個房屋單位提供便利的巴士服務。九巴還將持續擴展新能源車隊，計劃引入更多零排放電動巴士，並期望政府提供補貼以加速車隊轉型為新能源巴士。九巴的目標是進一步加強與大灣區的交通運輸聯繫，打造更環保及高效的巴士服務，為香港邁向綠色城市貢獻力量。