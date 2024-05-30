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生活
2024-05-30 18:00:00

九龍城寨之圍城｜主題街市登陸東涌 11米巨型飛機打卡位+復刻價$1砵仔糕/$10叉燒飯

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九龍城寨主題街市登陸東涌 11米巨型飛機打卡位+復刻價$1砵仔糕/$10叉燒飯

九龍城寨主題街市登陸東涌 11米巨型飛機打卡位+復刻價$1砵仔糕/$10叉燒飯

最近《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，連續27日票房冠軍並破8251萬票房，更榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，重現港產片的輝煌！有見及此，「香港街巿」將逸東街市這個「九龍城寨主題街市」內的打卡位升級，更推出多個父親節優惠活動。當中以超優惠復刻價售賣各種懷舊美食，有$1砵仔糕$2白糖糕$10城寨叉燒飯等。即睇內文詳情，去九龍城寨主題街市打卡啦！

街市復刻「九龍城寨」 11米長巨型飛機模型／英式郵筒打卡位

逸東街市內外裝潢均以「九龍城寨」為設計概念，包括髮廊、戲院、涼茶舖及當舖等，一個又一個霓虹招牌，加上巿面上「一物難求」的英式郵筒，恍如帶領街坊們穿越時光隧道，重返7、80年代的「九龍城寨」，勾起大家集體回憶外，亦成為年輕人及遊客的打卡熱點。

其中最引人注目莫過於重塑昔日飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，更是香港著名紮作工藝大師 – 夏中建先生專誠為「香港街市」製作；有別於傳統紙紮製成品以竹、竹篾、紗紙及絹布等紮成，夏師傅今次刻意改用黃帝布、鐵線及角鐵等物料製作；飛機外觀及機身設計均參照實物，以電腦科技按比例造成，而且造型極為細緻，可以清楚看到機身上的每粒螺絲，以及機翼上的風扇與後緣襟翼等，將昔日「九龍城寨」的風貌展現得栩栩如生！鑑於此架巨型飛機模型意義非凡，「香港街巿」為了加強支持香港的非物質文化遺產，遂計劃向健力士世界紀錄提出申請，希望成為以紮作概念製造的最大飛機模型，讓世界各地的人們認識香港的傳統紮作工藝，推動承傳發展！

「香港街巿」專誠邀得「四仔」張文傑及「魚蛋妹」王尹菁親臨逸東街市打卡，四仔及魚蛋妹甫進場已被街巿的復古設計震撼，恍如回到《九龍城寨之圍城》的片場一樣，更有不少街坊上前索合照！期間四仔扮拉人力車接載魚蛋妹，又狂擦砵仔糕，童心未泯；魚旦妹則到「城寨丸王」挑選心頭好！

復刻舊日城寨價錢 $1砵仔糕／$10叉燒飯

向來以人為本的「香港街巿」，除了活化及承傳香港的傳統街巿文化外，當然要趁普天同慶的父親節推出一連串優惠，慰勞一直辛勤為家庭付出的各位爸爸！四仔及魚蛋妹亦捕實「香港街巿」的「復刻九龍城寨父親節打卡賞」優惠，計劃一連串慶祝活動。

復刻九龍城寨父親節打卡賞

優惠一：由即日起至6月16日，凡「香港街巿」會員於當日消費滿$338 ，即送限定父親節禮包（包括啤酒一罐，砵仔糕3個及魚蛋半磅）

優惠二：父親節當日(6月16日) 打卡免費請食魚蛋一串（限量100串）

優惠三：

父親節當日(6月16日)以「復刻價」（當年7、80年代價格售賣）購買城寨懷舊美食，包括：

$1一個砵仔糕 （限200件）

$2一件白糖糕（限200件）

$8半磅城寨風味魚蛋（限60份）

$10一份城寨叉燒飯（限60份）

每款美食數量有限，售完即止。

優惠四：活動期間登入香港街市會員App參與「城寨答即賞」活動可額外獲贈會員積分

即送限定父親節禮包 城寨叉燒飯 復刻九龍城寨父親節打卡賞

張文傑主理Swack Team父親節武術表演

與此同時，香港街巿」更邀得由「四仔」German主理的Swack Team於父親節當天於逸東街市獻上令人目不轉睛的武術表演，重現《九龍城寨之圍城》經典動作場口，絕對是最佳父親節活動。

日期： 6月16日

時間： 下午3時至3時半

地點： 東涌香港街市- 逸東邨（逸東街市）

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張文傑主理Swack Team父親節武術表演 張文傑主理Swack Team父親節武術表演 張文傑主理Swack Team父親節武術表演
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