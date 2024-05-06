九龍城寨之圍城｜敏叔義務導賞九龍寨城公園足26年：我從未退休

「罪惡溫床」抑或「溫暖小社區」？

每每提及九龍寨城，大家的印象都是：「很危險」、「三不管」、「罪惡溫床」等等。敏叔就大方分享小時候讀書時期的一則趣事：「當時我去九龍寨城探訪一位同學。誰知道剛走入寨城就遇到了一位吸毒者躺在地上問我要錢，當時我害怕他抱住我雙腿不讓我走，於是加快動作把他甩掉並大喊同學的名字。幸好，同學聽到我的叫喊後馬上從樓上回覆，為我指路上樓找他。然而，當我走到樓下，卻不見上去的樓梯，反而見到一戶人家正在吃飯。」正當敏叔猶豫不定之際，又聽到同學的叫喚，只好硬著頭皮地走進別人家的門裏，「有趣的是，那戶正在吃飯的人家完全沒有理會我。入門之後走到後面才看見那裏有一條樓梯，沿着樓梯上去我便找到了我的同學。」

敏叔藉這個故事，向我們呈現了這個外界眼中的罪惡溫床內部的文化與生活，「當時我的同學也很驚訝我竟然有膽直接走進別人的家，他跟我說，像我這種直接進門的會被當作熟人而無視，而進門前禮貌詢問反而會引來更多懷疑。」短短幾句，反映出的是城寨人對外人的戒心以及社區內部的和諧生活。