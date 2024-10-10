九龍城等等HEA大閘蟹放題 人均$10任食大閘蟹公蟹乸/瀑布蟹粉撈麵/大閘蟹粥+任飲珍珠奶茶

九龍城的等等HEA餐廳推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題。人均$10歎盡放題，無限追加大閘蟹、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、各式蟹粉前菜、台式食品及飲品，不論蟹公蟹乸都有得盡情食！除了$10優惠外，更有買一送一放題優惠，今日(10日)上午10開搶，即睇內文開搶。