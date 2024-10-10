九龍城等等HEA大閘蟹放題 人均$10任食大閘蟹公蟹乸/瀑布蟹粉撈麵/大閘蟹粥+任飲珍珠奶茶

九龍城的等等HEA餐廳推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題。人均$10歎盡放題，無限追加大閘蟹、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、各式蟹粉前菜、台式食品及飲品，不論蟹公蟹乸都有得盡情食！除了$10優惠外，更有買一送一放題優惠，今日(10日)上午10開搶，即睇內文開搶。
等等Hea大閘蟹放題精選推介：
任食 - 大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、厚燒鰻魚
任飲 - 珍珠系列（黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶、古早珍珠奶茶、珍珠茉香奶茶、香芋珍珠奶茶、珍珠華田）、果茶系列（菠蘿四季春、芒果綠茶、水密桃紅茶、荔枝烏龍、冬瓜檸
檬）、健康系列（台式凍檸檬茶、桂圓紅棗茶、古早冬瓜茶、菊花茶、黑糖薑母茶、柚子茶）、超少甜冷泡茶系列（百香果烏龍茶、竹蔗茅根雪梨）、各款汽水
（食物款式輪流供應）
【HK$10/位】88分鐘大閘蟹放題（約3 - 4両大閘蟹公及約3両蟹乸）
KKday 優惠：HK$10/位（原價 HK$789/位）（現場另收加一服務費，週末另收附加費）
立即預約：請按此
【買一送一】88分鐘大閘蟹放題（約4 - 5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）
KKday 優惠：HK$898/2位，平均HK$449/位（原價HK$1,798/2位）（現場另收加一服務費，週末另收附加費）
立即預約：請按此
【59 折】88分鐘大閘蟹放題（約3 - 4両大閘蟹公及約3両蟹乸）
KKday 優惠：HK$468/位（原價 HK$789/位）（現場另收加一服務費，週末另收附加費）*可以HK$38加購任飲話梅花雕王/ 青島純新啤酒
立即預約：請按此
【62折】88分鐘大閘蟹放題（約4 - 5両大閘蟹公及約3両半蟹乸）
KKday 優惠：HK$558/位（原價 HK$899/位）（現場另收加一服務費，週末另收附加費）*可以HK$38加購任飲話梅花雕王/ 青島純新啤酒
立即預約：請按此
【6折】88分鐘大閘蟹放題（約5 - 6両大閘蟹公及約4両蟹乸）
KKday 優惠：HK$658/位（原價 HK$1,098/位）（現場另收加一服務費，週末另收附加費）*可以HK$38加購任飲話梅花雕王/ 青島純新啤酒
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024 年 10 月 10 日 10:00 至 10 月 16 日 23:59
用餐日期：2024 年 10 月 11 日 至 11 月 30 日
地址：九龍城福佬村道41號地下 等等HEA 台式料理