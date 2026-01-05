九龍城「銅羅」曼谷風餐廳擴展版圖 全新牛面頰泰北咖喱麵+鑊氣和牛炒河

九龍城滿布泰菜勢力，其中主打泰國曼谷街頭美食的「銅羅」（Thonglor）餐廳，於九龍城龍崗道原址旁擴張勢力，開設第二家分店，空間更寬敞，延續懷舊曼谷情懷，同步推出新菜，帶來以牛面頰肉炮製的泰北咖喱麵以及和牛炒河。

濃厚家鄉地道風味 新店工業風與磚牆的裝潢，襯托霓虹燈光，靈感源自曼谷唐人街的隱密酒吧，呈現曼谷型格夜生活的氛圍。主廚兼創辦人Henry在泰國土生土長，新店延續初心，希望跟大家分享他的童年美味回憶與濃厚家鄉地道風味。菜單既保留原有的經典菜式，更提供多元化選擇，每道菜都精心設計。新菜必試摩登版泰北咖喱麵，用上肉嫩入口即融的牛面頰入饌，並加入滿滿香濃的香料，香氣四溢。另一款和牛炒河，加入滿布油花的和牛快炒，鎖著鑊氣，並帶來原始的煙熏香。

曼谷街頭風味豬肉串燒 泰國菜誘人之處在於香料的發揮，海鮮迷要試試清蒸蜆配泰式青辣酸汁，加入香茅與金不換提升香氣。豬肉串燒肉汁豐盈，展現曼谷街頭風味。惹味之選少不了打拋豬肉飯配荷包蛋，辛香中帶著濃厚的香草氣息。慢火熬煮的船麵、醉貓和牛炒河、軟殼蟹蟹肉蛋咖喱、香甜的芒果糯米飯，亦都貫徹泰國街頭的地道風味。

芒果糯米飯雞尾酒 為迎合夜貓子及嗜酒一族，特設「深夜小食菜單」，每日於歡樂時光（下午3時至晚上7時）及晚上9時後供應一系列地道泰式街頭小食，包括燒豬頸肉、燒紅腸、泰北香腸、蟹肉炒飯、豬肉碎生菜包，適合佐以啤酒或雞尾酒。雞尾酒單也滲透泰國風味，Mango Sticky Rice將經典芒果糯米飯化身為雞尾酒；Lemongrass Collins混合香茅與清新柑橘；無酒精特飲Pandan Cake重現班蘭蛋糕精髓韻味。

銅羅 地址：九龍城龍崗道19至21號

電話：2382 4855（不設電話訂座)

營業時間：

星期一至五中午12時至晚上10時（晚上9時截單）

星期六、日及公眾假期中午12時至晚上10時30分（晚上9時30分截單）