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2025-01-13 12:00:00

九龍東皇冠假日酒店尚廚新年自助餐買一送一 人均$190起歎生蠔/燒羊脾/北京填鴨

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九龍東皇冠假日酒店尚廚新年自助餐買一送一 人均$190起歎生蠔/燒羊脾/北京填鴨

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又有自助餐優惠！九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐推出買一送一優惠，農曆新年劃一同享優惠，人均低至$190即可歎盡生蠔、燒羊脾、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨！自助晚餐除了任食生蠔外，更有芝士焗龍蝦及寶雲酥羊架等美味佳餚，只需人均$326起。今日(13)中午12時開搶，即睇詳請。

尋味歐陸之旅自助晚餐精選推介：

新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式松露芝士焗田螺拌香滑薯蓉 、法式油封鴨腿配燴小扁豆、拉可雷特芝士、寶雲酥羊架、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋

甜品：即炸西班牙油條、德國黑森林蛋糕、意大利芝士蛋糕、英式面包布丁、法式檸檬蛋白撻、迷你德國芝士蛋糕、法式漂浮雪島、英式香蕉太妃批、意大利紅桑子奶凍、八款口味的Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉

星期五至日、公眾假期及前夕限定：麵包蟹、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水（食物款式輪流供應）

用餐時間：18:30 – 21:30；1 月28 – 30 日17:30 – 19:45/ 20:15 – 22:30

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至四HK$718/2 位，平均HK$359/位（原價 HK$1,316/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕HK$766/2 位，平均HK$383/位（原價 HK$1,404/2位）（已包括原價加一服務費）

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【KKday 快閃優惠 –低至7 折】】尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至四成人HK$478/位，小童（3 - 12 歲）HK$334/位，長者（60 歲以上）HK$414/位（原價 成人HK$658/位，小童HK$460/位，長者HK$570/位）

星期五至日 成人HK$574/位，小童（3 - 12 歲）HK$412/位，長者（60 歲以上）HK$502/位（原價 成人HK$702/位，小童HK$504/位，長者HK$614/位）（已包括原價加一服務費）]

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環球美食盛宴自助午餐精選推介：

新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨

甜品：即炸西班牙油條、德國黑森林蛋糕、意大利芝士蛋糕、英式面包布丁、法式檸檬蛋白撻、迷你德國芝士蛋糕、法式漂浮雪島、英式香蕉太妃批、意大利紅桑子奶凍

星期六、日及公眾假期限定：松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水（食物款式輪流供應）

用餐時間：12:00 – 14:30；1 月29 – 30 日11:30 – 13:45/ 14:15 – 16:30

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KKday 優惠: 星期一至五HK$418/2 位，平均HK$209/位（原價HK$766/2位）

星期六至日HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價HK$854/2位）（已包括原價加一服務費）

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KKday 優惠: 星期一至五成人HK$278/位，小童（3 - 12 歲）HK$198/位，長者（60 歲以上）HK$238/位（原價 成人HK$383/位，小童HK$273/位，長者HK$328/位）

星期六至日 成人HK$349/位，小童（3 - 12 歲）HK$259/位，長者（60 歲以上）HK$304/位（原價 成人HK$427/位，小童HK$317/位，長者HK$372/位）（已包括原價加一服務費）

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全新士多啤梨雙重奏下午茶自助餐（2月1日起開始供應）精選推介：

士多啤梨蟹籽沙律手卷、 士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨煙三文魚薄餅、山椒鴨胸配雜莓汁、士多啤梨蒜香沙拉骨、士多啤梨章魚燒、草莓奧地利朱古力蛋糕、草莓櫻桃酒沙巴翁、開心果韓國草莓慕絲蛋糕、韓國草莓牛乳布丁、韓國草莓酥皮忌廉卷、草莓雙層芝士蛋糕、日式草莓班戟

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水（食物款式輪流供應）

【KKday 快閃限量搶–買一送一】味遊歐陸/ 士多啤梨雙重奏下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）

KKday 優惠: 星期六至日HK$322/2 位，平均HK$161/位（原價 HK$590/2位）（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃優惠 –8 折】

味遊歐陸/ 士多啤梨雙重奏下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）

KKday 優惠: 星期六至日 成人HK$241/位，小童（3 - 12 歲）HK$187/位（原價 成人HK$295/位，小童HK$225/位）（已包括原價加一服務費）

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優惠期 (預訂期) ：2025年1月13日12:00至1月19日23:59

用餐日期：2025年1月14日至2月28日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 The Chef’s Table尚廚

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