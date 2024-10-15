九龍海逸君綽酒店海雲天 $299歎大閘蟹套餐+5種大閘蟹食法/鮑魚伴醉鴿/瀑布蟹粉麵包山

蟹迷注意！海雲天推出「完美蟹逅」套餐，盡情食大閘蟹菜式，現KKday更推出限時38折優惠，人均$299即歎8道菜蟹宴，送上2隻五両大閘蟹，更可自選5種食法！除了大閘蟹外不少得鴛鴦鮑魚伴醉鴿、雙式蟹粉小籠包及瀑布蟹粉麵包山等。預訂4位再送花彫1壺 (原價：$498 )，絕對能滿足一眾大閘蟹迷。下午3時開賣，即睇預訂詳請！

主角當然不少得有清水大閘蟹兩隻（每隻5兩），食法可選清蒸、油鹽焗、藥膳湯、川味或薑蒜蒸，滿足不同口味需求！瀑布蟹粉麵包山造型獨特，蟹粉香濃。生炒糯米飯可無限追加，讓您吃得飽足。最後是棗皇薑茶湯丸，同樣可無限追加，甜而不膩，幫助驅寒暖胃，同時有助消化。

*4位預訂送花彫1壺（價值HK$498）

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