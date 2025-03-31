九龍海逸君綽酒店「築地の味」海鮮盛宴 自助晚餐買二送二

海鮮一定是buffet精的頭號焦點！別錯過九龍海逸君綽酒店 The Promenade 四月推出的「築地の味」海鮮盛宴自助晚餐，一次過可以嘗盡日本海鮮及環球美饌，逢星期一至五晚上更有「Music Walker」現場音樂表演，eShop購買甚至可享高達買二送二優惠！



任食松葉蟹腳天婦羅 自助晚餐亮點上乘刺身，有齊日本藍鰭赤身、油甘魚、深海池魚、三文魚籽、阿根廷紅蝦、北海道帶子、北寄貝、赤貝、吞拿魚及拖羅蓉。日式料理更可任食松葉蟹腳天婦羅、西京銀鱈魚、香煎日本和牛粒、磯煮小鮑魚、蒲燒鰻魚、照燒汁煮油甘魚鮫、味噌煮牛舌、明太子雞翼、章魚燒、稻庭烏冬等。



必食薑葱炒鮮龍蝦 海鮮盛饌當然離不開凍海鮮拼盤，大家可以任食雪花蟹腳、紅楚蟹及麵包蟹。必食熱葷包括薑葱炒鮮龍蝦、紅燒花膠、香煎鴨肝、烤羊架、有骨燒牛肉、小籠包、龍蝦湯等。日式甜品陣容有柚子白朱古力芝士餅、櫻花車厘子士多啤梨戚風蛋糕、士多啤梨雪媚娘、日本芝麻雪糕、日本綠茶雪糕，還有芒果拿破崙及10款Mövenpick雪糕，款式相當豐富。

「築地の味」海鮮盛宴自助晚餐 地址：九龍黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂The Promenade

電話：2996 8432

供應日期：4月1日直至另行通知（

供應時間：每天晚上6時30分至10時

價目：

星期一至星期四$718

星期五至星期日/公眾假期及其前夕$768

eShop 高達買二送二優惠：

星期一至星期四$359

星期五至星期日/公眾假期及其前夕$384

（4月18日至21日除外，以上價目另收加一）

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