九龍灣美食︱型格川菜「川公館」 抵食重慶豆花烤魚+啤酒煮小龍蝦

九龍灣一向不是美食集中地，幾個商場，連鎖店為主，特色小店少之又少。月前竟然在淘大商場地舖發現一間門面好搶眼的川菜館，平日夜晚不時都見排隊等候的食客，餐廳主打的，正是近年大熱的烤魚。
特色烤魚 不只靠辣
小店「川公館」，名字有個川字，總廚譚先生說餐廳菜色以川菜為基礎，再加入新意。像招牌烤魚，一共六款，四款辣兩款不辣，不把重點放在「辣」字上，而是以不同食材襯托出不同風味的烤魚。最受街坊歡迎的「重慶豆花烤魚」，原條足斤半重的魚，放在烤魚箱，高溫烤十分鐘，湯底以魚湯撞豆瓣醬及香料再煮。魚身鋪滿大小不同辣椒粒，上枱前灒一勺滾油，滋滋作響迫出辣勁。
一邊加熱一邊慢慢歎，伴碟的硬豆腐吸了香辣魚湯更惹味好吃，份量夠兩至三人食。烤魚提供兩種魚類可揀：清江魚及江團魚，「清江魚」魚脂魚油豐富，魚肉偏腍，煲久了容易散開；價錢稍高的「江團魚」肉質較結實，吃到最後都保持滑溜，魚油卻較清江魚淡。其餘五款烤魚包括金湯酸菜烤魚、香濃蕃茄烤魚、香蒜豆豉烤魚和鮮青椒烤魚，味道不會死辣死鹹，襯托魚肉好鮮甜。
小龍蝦湯底加啤酒 酥肉用西班牙伊比利亞豬
常見川式小菜都齊全，水煮魚、辣子雞、毛血旺、酸菜魚、乾鍋都有。捨得用靚料，簡單一道「水煮安格斯肥牛」，用手切美國安格斯牛小排，塊塊厚薄適中帶少少脂肪，湯底以牛骨湯熬成非常入味。這裏還有一款以啤酒浸煮的小龍蝦，每隻小龍蝦都有手指大小，約6至8頭，醬汁加了啤酒煮成取其麥香。一款「小酥肉」都好揼本，用西班牙伊比利亞豬，細細件香脆易入口，小食才$60左右一款，在這通漲時代，算是街坊價了。
川公所
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期地下G286-288號舖(地圖按此)
電話：68928821
原文刊登於 Yahoo Food