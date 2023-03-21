九龍灣美食︱型格川菜「川公館」 抵食重慶豆花烤魚+啤酒煮小龍蝦

九龍灣一向不是美食集中地，幾個商場，連鎖店為主，特色小店少之又少。月前竟然在淘大商場地舖發現一間門面好搶眼的川菜館，平日夜晚不時都見排隊等候的食客，餐廳主打的，正是近年大熱的烤魚。

特色烤魚 不只靠辣

小店「川公館」，名字有個川字，總廚譚先生說餐廳菜色以川菜為基礎，再加入新意。像招牌烤魚，一共六款，四款辣兩款不辣，不把重點放在「辣」字上，而是以不同食材襯托出不同風味的烤魚。最受街坊歡迎的「重慶豆花烤魚」，原條足斤半重的魚，放在烤魚箱，高溫烤十分鐘，湯底以魚湯撞豆瓣醬及香料再煮。魚身鋪滿大小不同辣椒粒，上枱前灒一勺滾油，滋滋作響迫出辣勁。