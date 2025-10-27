九龍香格里拉美食巡禮 廚師發辦$698起 限定4場四手聯乘美酒盛宴

九龍香格里拉年度「九龍香格里拉美食巡禮」強勢登場，活動將為期兩週，並帶來六場的精彩美食活動。當中最吸引的是限定4場的四手聯乘美酒晚宴，每場盛宴皆由兩位星廚匠心打造，菜單揉合傳統和創新，每道菜餚皆配搭頂級葡萄酒或清酒，令人難以忘懷，下文即睇詳情！

米芝蓮星級中菜廳香宮，將於11月7日呈獻一晚限定粵揚聯乘盛宴，由九龍香格里拉香宮主廚梁燊龍師傅聯手揚州香格里拉香宮主廚朱逸飛師傅，合力炮製八道融合粵菜與淮揚菜的精緻晚宴。兩位星級大廚以巧手重塑經典，賓客可盡情品味如百年淮揚名菜「文思豆腐」，朱師傅的刀工細如髮絲，極致精妙；以及粵式「黃燜汁東星斑扒」，梁師傅的功架盡顯無遺。配以寧夏與新疆珍稀美酒，包括戈壁氣泡酒，帶領你走進一場傳統風土與創意交織的味覺之旅，喜愛傳統中菜的話絕對不容錯過！ 香宮 - 東方薈萃粵揚四手臻味盛宴 日期：2025 年 11 月 7 日（星期五） 時間：晚上 7 時至 10 時 價錢：每位 HK$1,488 +10%服務費 電話：(852) 2733 8754

Angelini主廚冼志雄師傅首度聯乘Giando主廚Gianni Caprioli，於11月4日呈獻一晚限定意式六道菜晚宴，以匠心菜餚配搭六款南意美酒，帶你穿越意大利南部的風味世界。從西西里火山土壤，到普利亞與坎帕尼亞的葡萄園，兩位大廚透過食材與酒的對話，展現南意烹飪的獨特魅力。亮點包括清甜西西里紅蝦他他、意大利寬麵配東澳大蝦，以及香烤八爪魚，每一口都滿載熱情與哲學。

灘萬日本料理 - 銀座壽司 ONODERA 坂上總廚午市廚師發辦

米芝蓮星級銀座壽司 ONODERA全球執行主廚坂上曉史，將親臨灘萬日本料理，於11月14日呈獻限定十二品午市廚師發辦，讓香港食客毋須飛日也能嚐到正宗日本風味。坂上師傅嚴選時令刺身及珍貴食材，親自演繹九貫手握壽司，引領賓客體驗米芝蓮星級壽司的極致藝術。

灘萬日本料理 - 銀座壽司 ONODERA 坂上總廚午市廚師發辦日期：2025 年 11 月 14 日（星期五）

時間：中午 12 時至下午 1 時 45 分

價錢：每位 HK$698+10%服務費

電話：(852) 2733 8751

灘萬日本料理 - 和韻雅釀 清酒懷石饗宴

午市發辦後，坂上總廚當晚更聯手灘萬日本料理總廚渡邊大介，首度呈獻四手聯乘清酒懷石晚宴。以九道懷石料理展開味覺對話，薈萃時令松葉蟹、日本鏗魚及三款坂上招牌手握壽司，完美配搭四款「醉鯨」清酒。融合江戶前壽司與傳統懷石精髓，讓清酒風味點亮每道菜餚，開啟一場日式傳統與創新的雅宴。

灘萬日本料理 - 四手聯乘清酒懷石晚宴

日期：2025年11月14日（星期五）

時間：晚上7時至10時

價錢：每位HK$1,388 +10%服務費