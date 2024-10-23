九龍香格里拉Cafe Kool全新萬聖節主題自助晚餐！鬼馬眼球沙律/木乃伊巴瑪火腿蜜瓜/棺材歌劇院蛋糕

各位嘩鬼注意！再有酒店推出萬聖節主題自助餐，九龍香格里拉Cafe Kool為各位呈獻一系列造型詭秘的菜式，與各位一同狂歡！現Klook更推出預訂優惠，人均$606就可以歎盡美食，不可錯過造型怪誕的眼球沙律和木乃伊造型的意大利巴瑪火腿蜜瓜，萬聖節主題自助餐僅五日期間限定供應，即睇內文了解詳請！

九龍香格里拉Café Kool在萬聖節期間推出一系列趣怪萬聖節造型美饌及甜點，讓食客們在享受美食同時，亦能感受到濃厚的節日氣氛。餐廳特別準備了多款造型獨特的菜餚，例如鬼馬造型的眼球沙律和木乃伊造型的意大利巴瑪火腿蜜瓜，這些菜餚不僅外觀吸引，更能挑動食客的味蕾。

想要更多驚喜和刺激，不妨嘗試一下「肉眼球血汁意粉」，以其獨特的外觀和美味的口感，定能讓你大呼過癮。特別造型的甜點亦是不可錯過！「棺材歌劇院蛋糕」和「幽靈蛋白餅」不僅造型別緻，味道也同樣出色，享用精神準備的晚餐，為萬聖節之夜畫上完美的句號。

此外，餐廳還特別為小朋友們準備了萬聖節填色畫紙，讓他們可以在用餐的同時發揮創意，享受繪畫的樂趣。餐廳內還設有幽暗的南瓜園，讓各位與親朋好友拍照打卡，留下難忘的節日回憶。保證大人小孩都能盡興而歸，讓萬聖節變得更加特別和難忘。