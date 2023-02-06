亂信「深層清潔」皮膚越變越差？4類肌膚最合適的潔面方法

潔面是護理皮膚的第一步，也是最重要一步。但若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，採用過份強力的清潔產品，以不適合的方式清潔肌膚，會有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。 我們要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免越洗越差。
來看看以下簡單分類，選擇自己適合的方法：
A 皮膚健康：單用溫水配合毛巾洗臉，肌膚即能維持良好狀況
B 皮膚偏乾：用溫水去洗淨肌膚都會乾燥繃緊
C 皮膚偏油：需用潔面產品並輔以溫水洗臉，才會感到肌膚乾爽舒適
D 皮膚不油，但用了潔面產品加溫水洗臉，依然有毛孔粗大及粉刺痘痘問題
根據以上分類，可選擇合適自己的潔面方法！記得要按季節和當下的狀態來調整潔面方式，不能「一本通書睇到老」。
A 得天獨厚的美肌，但卸妝也不可馬虎！
雖然日常單用溫水潔臉，肌膚也可維持健康狀況，但也不可忽略卸妝的功夫！
你們可以選用的卸妝品空間最大。重點在把臉上的妝清除掉即可。有化妝的時候，既要卸妝，也得配合洗面乳，洗淨卸妝品的殘留，才能確保肌膚回復正常狀態。
B 脆弱的乾敏肌，洗卸時要悉心呵護！
皮膚較乾，容易出現過敏的朋友，日常可用稍低於體溫的清水來洗臉，避免造成繃緊 。洗面乳可偶爾使用，清潔用量應減到幾乎不起泡的用量 。
同時不建議用水性、具強烈起泡力的卸妝液或卸妝棉片來卸妝，這會使肌膚過度去脂。可用成份簡單的卸妝油溫和卸去彩妝，再以稍低於體溫的清水，多次潑洗肌膚至無油膩殘留
C 皮脂出油量多，毛孔阻塞重災區
有出油過多問題的朋友，最佳的清潔法是增加清潔次數，減少單次洗面乳用量，兼顧肌膚不因多次清潔而乾燥、同時減少毛孔阻塞機會。
應選用成份簡單的卸妝油，用2至3分鐘時間按摩幫助轉化毛孔固化油脂污垢，再用洗面乳充分洗臉。洗卸加強保濕，幫助皮脂代謝。
D 乾性暗瘡肌，需要用對方法暢通毛孔！
在基礎的洗面乳加潔面產品外，還要更積極來解決毛孔阻塞問題，例如含果酸、水楊酸等溶解角質的洗面乳、含有抗菌成分的洗面乳等。要保強皮膚保濕，幫助毛孔油污軟化，暢通毛孔促進代謝效率
在化妝方面，應儘量選擇保濕型粉底，低附著力的粉底對毛孔的封鎖度也比較低，比較不會導致毛孔阻塞。這類粉底容易用洗面乳洗淨。另外應成份簡單的卸妝油，用洗面乳充分洗臉後保濕， 幫助皮脂代謝。