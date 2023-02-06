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2023-02-06 19:59:28

亂信「深層清潔」皮膚越變越差？4類肌膚最合適的潔面方法

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亂信「深層清潔」皮膚越變越差？4類肌膚最合適的潔面方法

亂信「深層清潔」皮膚越變越差？4類肌膚最合適的潔面方法

潔面是護理皮膚的第一步，也是最重要一步。但若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，採用過份強力的清潔產品，以不適合的方式清潔肌膚，會有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。 我們要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免越洗越差。

來看看以下簡單分類，選擇自己適合的方法：

A 皮膚健康：單用溫水配合毛巾洗臉，肌膚即能維持良好狀況

B 皮膚偏乾：用溫水去洗淨肌膚都會乾燥繃緊

C 皮膚偏油：需用潔面產品並輔以溫水洗臉，才會感到肌膚乾爽舒適

D 皮膚不油，但用了潔面產品加溫水洗臉，依然有毛孔粗大及粉刺痘痘問題

根據以上分類，可選擇合適自己的潔面方法！記得要按季節和當下的狀態來調整潔面方式，不能「一本通書睇到老」。

A 得天獨厚的美肌，但卸妝也不可馬虎！

雖然日常單用溫水潔臉，肌膚也可維持健康狀況，但也不可忽略卸妝的功夫！

你們可以選用的卸妝品空間最大。重點在把臉上的妝清除掉即可。有化妝的時候，既要卸妝，也得配合洗面乳，洗淨卸妝品的殘留，才能確保肌膚回復正常狀態。

B 脆弱的乾敏肌，洗卸時要悉心呵護！

皮膚較乾，容易出現過敏的朋友，日常可用稍低於體溫的清水來洗臉，避免造成繃緊 。洗面乳可偶爾使用，清潔用量應減到幾乎不起泡的用量

同時不建議用水性、具強烈起泡力的卸妝液或卸妝棉片來卸妝，這會使肌膚過度去脂。可用成份簡單的卸妝油溫和卸去彩妝，再以稍低於體溫的清水，多次潑洗肌膚至無油膩殘留

C 皮脂出油量多，毛孔阻塞重災區

有出油過多問題的朋友，最佳的清潔法是增加清潔次數，減少單次洗面乳用量，兼顧肌膚不因多次清潔而乾燥、同時減少毛孔阻塞機會。

應選用成份簡單的卸妝油，用23分鐘時間按摩幫助轉化毛孔固化油脂污垢，再用洗面乳充分洗臉。洗卸加強保濕，幫助皮脂代謝。

D 乾性暗瘡肌，需要用對方法暢通毛孔！

在基礎的洗面乳加潔面產品外，還要更積極來解決毛孔阻塞問題，例如含果酸、水楊酸等溶解角質的洗面乳、含有抗菌成分的洗面乳等。要保強皮膚保濕，幫助毛孔油污軟化，暢通毛孔促進代謝效率

在化妝方面，應儘量選擇保濕型粉底，低附著力的粉底對毛孔的封鎖度也比較低，比較不會導致毛孔阻塞。這類粉底容易用洗面乳洗淨。另外應成份簡單的卸妝油，用洗面乳充分洗臉後保濕， 幫助皮脂代謝。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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