亂信「深層清潔」皮膚越變越差？4類肌膚最合適的潔面方法

D 皮膚不油，但用了潔面產品加溫水洗臉，依然有毛孔粗大及粉刺痘痘問題

潔面是護理皮膚的第一步，也是最重要一步。但若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，採用過份強力的清潔產品，以不適合的方式清潔肌膚，會有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。 我們要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免越洗越差。

根據以上分類，可選擇合適自己的潔面方法！記得要按季節和當下的狀態來調整潔面方式，不能「一本通書睇到老」。

A 得天獨厚的美肌，但卸妝也不可馬虎！

雖然日常單用溫水潔臉，肌膚也可維持健康狀況，但也不可忽略卸妝的功夫！

你們可以選用的卸妝品空間最大。重點在把臉上的妝清除掉即可。有化妝的時候，既要卸妝，也得配合洗面乳，洗淨卸妝品的殘留，才能確保肌膚回復正常狀態。

B 脆弱的乾敏肌，洗卸時要悉心呵護！

皮膚較乾，容易出現過敏的朋友，日常可用稍低於體溫的清水來洗臉，避免造成繃緊 。洗面乳可偶爾使用，清潔用量應減到幾乎不起泡的用量 。

同時不建議用水性、具強烈起泡力的卸妝液或卸妝棉片來卸妝，這會使肌膚過度去脂。可用成份簡單的卸妝油溫和卸去彩妝，再以稍低於體溫的清水，多次潑洗肌膚至無油膩殘留