二人同行一人免費│「十里珍饈百味宴」食盡海陸空矜貴滋味

十里洋場不時推出「二人同行一人免費」會員優惠，向來大受歡迎，今次就應用於午市及晚市「十里珍饈百味宴」套餐中，食客可一口氣品嘗多款矜貴食材，包括花膠、鮑魚、魚翅、和牛等，由頭盤小吃到甜品一共十道菜，以淮揚菜濃油赤醬的烹調手法，配搭多樣化食材，每一道都做得豐富出色。

「 十里珍饈百味宴」│主菜味道與食材配搭均出色

隨後三道主菜，包括以秘製滬式醬油爆炒的滬式醬油大虎蝦，伴以毛豆和薯仔粒，所有食材吸滿醬汁，連蝦殼亦啜得津津有味！黃魚茸脆皮花膠就甚有驚喜，以自家製彈牙蝦膠釀入花膠裡，以大火炸至酥脆，再放在黃魚茸羹之上；紫蘇鮑魚炒鴿脯，鮑魚片與炒鴿脯分量十足，火候控制得宜，兩者入口均鮮嫩無比。最後來一道菌香撲鼻的牛肝菌和牛炒飯與甜品燕液楊枝甘露，可謂非常滿足。

惠顧「十里珍饈百味宴」可享以下佳釀優惠：

1. $50咸亨太雕十六乙壺 (100ml)

2. 每位$288兩小時無限暢飲特選佳釀，包括香檳Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut NV、白酒Cloudy Bay Sauvignon Blanc及紅酒Cloudy Bay Pinot Noir。

「十里珍饈百味宴」

原價每位$980（兩位起，加一服務費以原價計算）

十里洋場│銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖│2338 5500