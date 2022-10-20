亞洲第一餐廳│大班樓 2.0 移師上環商廈 體驗回家吃飯新高度

2009年開業、曾於 2021年贏得「亞洲五十大餐廳」第一名的米芝蓮一星餐廳「大班樓」於日前遷址，別過寧靜的九如坊搬到附近車水馬龍的上環商廈內，面積比舊舖還小一點，讓餐廳更加一位難求。新店令客人感到煥然一新，由室內擺設到新菜式設計都讓人眼前一亮。

有別於過去13年的純白裝修，新店由方向以至裝修都來個大變身。餐廳主理人葉一南(Danny)表示：「我們起初沒預計到餐廳進展這麼好，我們致力做『唔跟大隊』的中菜味道，經營13年後我們希望繼續追求與眾不同的味道，帶到新店裡頭。」新店不像一般餐廳喬遷「搬大舖」，廚房面積加大50%，讓廚師更多創作的空間，反而店面面積少了20%，座位少了，餐廳訂位情況更可謂一位難求。

崇尚天然的住家感覺

提到新店裝修，葉一南一臉得意：「我們想在大班樓2.0呈現家的感覺，來光顧的就像朋友一樣，一切簡單、輕鬆一點，享用落足心機做的菜餚。」餐廳團隊以「家」為題，在裝修方面盡顯主理人細膩心思。葉一南為大班樓引入住家元素，室內沿用多深淺層次的綠色點出「天然」之感，實際上綠色能引起客人食慾，也是看得舒心寫意的色系。設計有深度，是Danny好友、既擔任餐廳藝術總監的「又一山人」(黃炳培)的專業意見。

聚焦三代本地藝術

除了添置大量綠色植物以外，還有個人喜好的藝術畫作點綴一番。值得一提的是葉一南挑選出自三代的本地藝術家的作品，由 1943年出生的梁巨廷、到90後馮孟忠的木刻作品、又一山人「見山是山」系列，以及由新晉畫家黃進曦、曾翠薇、鄧凝姿以山與樹木為題的作品等等。葉一南還加入多款以大班樓菜式為主題，由本地藝術家David Leung創作的畫作，展示食物的多重玩味性質。

蔡瀾、葉一南珍藏絕版美食典籍大晒冷

餐廳中央擺設一系列的飲食典藏，當中不乏粵菜經典，除了著名廣東菜專家許衡著作「粵菜存真」以外，還有日本在與中國建交時出版的彩色食譜「中國名菜集錦」。除了展示葉一南多年收藏的中外飲食書籍之餘，Danny還展示蔡瀾先生大量珍藏飲食典籍，上面印有蔡生「蔡瀾曾觸」，別具老書味道。