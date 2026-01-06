亞洲素食展 X 亞洲活力生活博覽 逾6000款素食產品/匹克球試玩/香港睡眠大賽

第十二屆「亞洲素食展」聯同首屆「亞洲活力生活博覽」，將於 2026 年 1 月 23 至 25 日於灣仔會展 Hall 1ABC 舉行。展會以「素‧養生活」及「活出精彩．活出健康」為主題，集素食、健康產品、運動體驗及身心放鬆活動於一身，適合一家大細或朋友同行，輕鬆感受健康生活靈感。
逾6000款素食產品 即食、零食、補健品一次過入手
作為全港最大型素食展，場內雲集本地及海外品牌，超過 6,000 款素食及綠色生活產品，由即食料理、素點心、低卡健康零食、植物性飲品，到煮食醬料、素補健品及環保日用品應有盡有，無論想試新口味，還是為日常生活補貨都相當方便。
必逛特色餐飲區 本地食材素食＋人氣小店即場試食
「特色餐飲區」集合多間人氣素食品牌，其中「永續餐桌．稻苗素食區」主打本地食材入饌，帶來多款創意料理，包括鏞記酒家的香酥蓮藕夾、LOCOFARMS 的薑汁年糕及多款薑系飲品、劉森記的菠菜麵餃子，以及媽子廚房的素薑醋及純素惹味小食。場內亦有素蟹皇料理、天貝漢堡及齋滷味拼盤，選擇豐富，素食或非素食人士都啱食。
健康講座/廚房示範/運動體驗
展期內設有多項互動活動，包括健康主題講座、素食廚房示範、「Taste of Veg」分享會及體健坊，讓參觀者一邊行展覽，一邊吸收實用健康資訊，把飲食與運動自然融入生活。
新興運動初體驗即場試玩匹克球
首度登場的「亞洲活力生活博覽」將焦點由飲食延伸至運動與身心平衡，涵蓋健康產品、睡眠科技、保健食品及療癒相關內容。當中「匹克球活力推廣日」設有即場體驗區，讓不同年齡層人士輕鬆試玩這項近年大熱的新興運動，零壓力入門。
睡眠結合藝術放鬆身心
除了運動，展會亦關注休息與放鬆。期間將舉行「香港睡眠大賽」，以輕鬆方式提醒大家好好睡覺的重要性；同場亦有本地插畫師即席創作，透過藝術互動為都市人帶來片刻療癒，適合想放慢腳步的你。
消費換禮物兼玩體驗
大會推出多項現場限定優惠：
- 每日首 100 名 入場人士可獲精美禮品
- 即日消費滿 HK$300，可換領「Pickleball Experience」入場證乙張，體驗 15 分鐘匹克球（每證最多兩人參與）
- 即日消費滿 HK$500 可獲精選禮物一份；滿 HK$1,000 則可獲升級版精選禮物
名額有限，先到先得。
《亞洲素食展》及《亞洲活力生活博覽》詳情：
開放日期和開放時間：
2026年1月23日至24日（星期五至六） 10am-8pm
2026年1月25日（星期日） 10am-7pm
地點： 灣仔會展 Hall 1ABC
預先登記免費門票 (截止日期︰2026年1月22日)
現場購票票價︰港幣25元（11歲或以下小童，以及60歲或以上持有「樂悠咭」或「長者咭」者免費入場）