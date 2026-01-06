亞洲素食展 X 亞洲活力生活博覽 逾6000款素食產品/匹克球試玩/香港睡眠大賽

第十二屆「亞洲素食展」聯同首屆「亞洲活力生活博覽」，將於 2026 年 1 月 23 至 25 日於灣仔會展 Hall 1ABC 舉行。展會以「素‧養生活」及「活出精彩．活出健康」為主題，集素食、健康產品、運動體驗及身心放鬆活動於一身，適合一家大細或朋友同行，輕鬆感受健康生活靈感。

作為全港最大型素食展，場內雲集本地及海外品牌，超過 6,000 款素食及綠色生活產品，由即食料理、素點心、低卡健康零食、植物性飲品，到煮食醬料、素補健品及環保日用品應有盡有，無論想試新口味，還是為日常生活補貨都相當方便。

「特色餐飲區」集合多間人氣素食品牌，其中「永續餐桌．稻苗素食區」主打本地食材入饌，帶來多款創意料理，包括鏞記酒家的香酥蓮藕夾、LOCOFARMS 的薑汁年糕及多款薑系飲品、劉森記的菠菜麵餃子，以及媽子廚房的素薑醋及純素惹味小食。場內亦有素蟹皇料理、天貝漢堡及齋滷味拼盤，選擇豐富，素食或非素食人士都啱食。

本地食材素食＋人氣小店即場試食

健康講座/廚房示範/運動體驗

展期內設有多項互動活動，包括健康主題講座、素食廚房示範、「Taste of Veg」分享會及體健坊，讓參觀者一邊行展覽，一邊吸收實用健康資訊，把飲食與運動自然融入生活。

新興運動初體驗即場試玩匹克球

首度登場的「亞洲活力生活博覽」將焦點由飲食延伸至運動與身心平衡，涵蓋健康產品、睡眠科技、保健食品及療癒相關內容。當中「匹克球活力推廣日」設有即場體驗區，讓不同年齡層人士輕鬆試玩這項近年大熱的新興運動，零壓力入門。