亞洲素食展2025｜衣食住行逾6,000款產品 必試荷葉素臘味飯+3D打印素三文魚 長者免費入場！

一年一度素界盛事、全港最大型亞洲素食展將於2月21日至23日在灣仔會展舉行，今屆集合了300家來自各地的素食商，帶來逾6,000款美食、飲品及綠色生活產品，即睇有咩食、買、玩！

社企＋南印老字號素食 今次參展商注目美食攤位，有社企素食食品工場善膳工坊、由基層婦女用新鮮荷葉包製的荷葉素臘味粳米飯，結合經典與創新味道。每年都擺攤位的44年本地老字號南印素食餐廳Woodlands，帶來自家製香口的Dahi Puri乳酪薯仔炸米餅。 素食產品亮點有匯川科技國際的3D打印素三文魚及素煙三文魚腩，像真度甚高；Hangry Buddy的素食港式車仔蒟蒻麵、甘薯葉純素火腿午餐肉、MTR Mutter Paneer惹味即食咖喱、Sakurai純素日式豆乳辛辣麵、壽桃牌的杞子麵。甜點必掃榴槤品牌榴一刻的貓山王果肉及貓山王麻糬、MeCakeKi的急涷特濃開心果巴斯克軟心芝士蛋糕及純素芒果糯米糍。



港台精品咖啡 咖啡、茶攤位一樣精彩多選擇，搜羅了C LAB ROASTERY的精品咖啡、@ONCE的拿鐵風格意式鮮萃咖啡、Miss J Square Coffee的純素咖啡掛耳包、台灣5min精品咖啡包、阿媽嘅珈啡精品咖啡豆；亦有來自台灣的LOMOJI漢方茶、沉香安神清心花茶以及香港情懷的港女伯爵紅茶掛耳濾包。



教授製造藍莓新鮮面膜 素展食也舉辦多場精彩活動，今屆特別邀請美妝品牌Lush舉辦多場手製工作坊，教授大眾親手製造藍莓新鮮面膜、流星天使洗面膏等皇牌護理產品，增強對新鮮美容品及自然防腐配方的認識；「品味工作坊」活動別錯過「玻璃彩繪杯工作坊」及「賀年盆栽復種好EASY工作坊」。更有營養學家及全方位健康顧問Cecilia Lee透過體質評估進行營養諮詢；國際認證瑜伽導師 Wendy 教授一系列由椅子輔助的溫和瑜伽伸展動作。



首屆香港素食慈善烹飪比賽 今次還會舉行首屆「香港素食慈善烹飪比賽」，並邀請活動大使敖嘉年和特別嘉賓周志文分享廚藝，現場示範素食料理。所有比賽期間的收益，扣除成本後將全數捐贈香港公共營養發展協會。 今屆示範素菜的「素食廚房」陣容強大，請來香港國際廚藝交流協會秘書兼Gooday Productions Ltd 營運總監盧鑽心、天然齋行政總廚胡德華及迪士尼酒店印度菜廚師凌志良示範香煎羊肚菌雪魚卷拼素叉燒印度咖哩雜菜。亦有禮賢堂•海味藥膳養生藥膳烹調師黃禮賢、川粵菜館主廚張惠榮及留民料理串燒酒屋創辦人兼主廚吳嘉偉示範胡麻鴛鴦淮山及素菜紅運生菜包。



亞洲素食展2025 開放日期和開放時間：

2025年2月21日至22日（星期五至六） 11am-8pm

2025年2月23日（星期日） 11am-7pm

地點： 灣仔會展 3FG

現場購票票價︰港幣25元（11歲或以下小童，以及60歲或以上持有「樂悠咭」或「長者咭」者可免費入場）

預先登記免費門票︰https://bit.ly/3CHdehy

