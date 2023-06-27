亞洲限定｜NARS純白限量Pure Paradise系列 純白設計配搭粉嫩標誌 簡約控必愛

NARS新推出亞洲限定的純白限量版Pure Paradise彩妝系列，為王牌產品如Orgasm胭脂、四色眼影、蜜粉、啞緻唇膏等換上極簡包裝，純白色包裝設計配上不同粉嫩色調的品牌標誌，一眾簡約控不容錯過。系列包括Light Reflecting四色眼影，以熱賣的珠光蜜桃粉紅Orgasm色調為靈感；配以同色增量裝的Light Reflecting胭脂，帶來純慾夏日妝容。系列的Powermatte唇膏更新出兩款新色調，帶來大膽啞緻的不脫色妝容。

原生光蜜粉餅配備熱賣的原生光蜜粉餅和獨家粉撲。質地輕盈易於混合，這款經典配方定妝整日持久，塑造出輕盈潤澤妝效。配方中的聚光複合物Light Reflecting Complex讓肌膚完美折射光線，形成柔焦效果，有效柔化臉上細紋和毛孔瑕疵。加上革新微細礦物粉末富含甘油、高效抗氧化的維他命E，有助抵抗肌膚乾燥，肌膚全日保持觸感舒爽。

經典色調Orgasm的增量裝LIGHT REFLECTING胭脂，微化粉末質感自然無重，極易暈染、顯色，妝效持久，更可隨意層層疊加達到理想色彩飽和度。包裝更點綴粉嫩色調NARS標誌，呼應胭脂色調。

純白限量版 Pure Paradise 系列｜ LIGHT REFLECTING 四色眼影 #ORGASM

四色眼影眼影的一系列色調，靈感來自標誌性的Orgasm，包括閃爍金色、香檳淡粉紅以至緞面珊瑚色，雙眸散發迷人光芒。柔軟創新色彩粉末不會飛散，防脫不卡粉，輕鬆上色及混合暈染。另外，配方中的珍珠光澤色素和聚合物，塑造柔光效果，如濾境隱藏細紋瑕疵，同時提升光澤感。

色調(由上至下，由左至右)：

ORGASM I (閃爍金色)

ORGASM II (香檳淡粉紅)

ORGASM III (緞面珊瑚色)

ORGASM IV (閃爍淺啡色)