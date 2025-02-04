亞洲首個CR7 LIFE C朗博物館登陸香港 年中開幕/即睇VIP套票詳請

亞洲史上首個CR7® LIFE博物館登陸尖沙咀K11 Musea，作為葡萄牙球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)的私人博物館，館內將展出傳奇球員C朗的冠軍獎盃、獎項及球鞋等，除了多個個人珍貴收藏外，更會有高科技沉浸式互動體驗，令球迷能身臨其境體驗C朗的難忘時刻。球迷不可錯過預訂VIP套票，限定套票更送朗親筆簽名T恤及專屬體驗，門票將於2月5日晚上7時開賣，即睇詳請！

球迷必到好去處！2025年7月，CR7®生活博物館將正式於香港尖沙咀K11 MUSEA開幕。博物館透過創新的互動沉浸式體驗形式，展出多個展品、個人珍貴收藏以及C朗拿度激勵人心的故事。屆時館內將展示C朗拿度的職業成就，由葡萄牙的馬德拉群島到沙特阿拉伯利雅德的艾納斯所贏得一系列的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌，除此之外更有球鞋及球衣等，讓球迷可以近距離欣賞，更了解C朗的故事。場內設真人比例的C朗，參加者可盡情打卡，更特別展出鼓舞人心的內容和名言，激勵每位訪客發掘自身潛能。

CR7®生活博物館更設有官方 CR7® LIFE 商品店售賣周邊商品，提供多個精選C朗周邊禮品和紀念品，球迷不可錯過將CR7®周邊帶回家。除了生活館內的商品店，未來亦計劃將全球首兩間旗艦商品店設於尖沙咀和香港島，每間商店面積均超過3,000平方呎，提供C朗拿度的獨家親筆簽名商品和紀念品，為粉絲帶來獨特收藏。

VIP門票將於2月5日晚上7時起開售，屆時亦是C朗的40歲生日。早鳥優惠更可享多個專屬優惠，包括獨一無二的限量CR7® 生活博物館體驗，數量有限，售完即止。

立即開搶：請按此

而單人及家庭票種等多個門票將於2月24日推出，一般成人門票票價為$180，長者及兒童票價為$150。

立即開搶：請按此

即睇VIP套票詳請

VIP套票 (開幕前) | HK$4,000

套票適用日期: 2025年7月5日 (六) 至 2025年7月6日 (日)

套票包括:

抽獎赢得由C朗親筆簽名T恤 + 真品證書（10份）

葡萄牙酒會(氣泡酒,美食)

限量版商品（A 款）

袋

帽

C朗簽名卡 (電子簽名)

開幕前提早入場參觀

1小時專人導覽（與當日其他VIP一起)

UR CR7 Youtube 工作室拍照

搶先在博物館購買商品 • 自拍亭免費拍照（1張）

CR7® LIFE官方商店九折優惠券（即日使用）

自動販賣機 - 1 件精選免費禮品

白金VIP套票 | HK$2,500

日期: 2025年7月7日 (一) 起

套票包括:

限量版商品（B款）

上衣

帽

C朗簽名卡 (電子簽名)

專人導覽（與當日其他VIP一起)

UR CR7 Youtube 工作室拍照

快捷通道 • 自拍亭免費拍照（1張）

CR7® LIFE官方商店九折優惠券（即日使用）

自動販賣機 - 1 件精選免費禮品

金VIP套票 | HK$1,500

日期: 2025年7月7日 (一) 起

套票包括:

限量版商品（C款）

袋

帽

C朗簽名卡 (電子簽名)

專人導覽（與當日其他VIP一起)

UR CR7 Youtube 工作室拍照

快捷通道 • 自拍亭免費拍照（1張）

CR7® LIFE官方商店九折優惠券（即日使用）

自動販賣機 - 1 件精選免費禮品

立即開搶：請按此