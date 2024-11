亞洲3大民謠歌手lewloh RENE Gwenji 組成一個原聲結他演奏夜

RENE亦是來自新加坡,她的音樂以豐富音色、朗朗上口的結他旋律,以及對生活反思的歌詞聞名,亦是她的標誌性風格。RENE受到Phoebe Bridgers、Neck Deep和beabadoobee等音樂人影響,歌曲題材涵蓋社會評論、自我反思和人際關係等主題。2023年,她發行了第二張EP《Slipped Through My Fingers》和《Rule The World》MV,開始受到樂迷廣泛關注。