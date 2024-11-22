亞洲3大民謠歌手lewloh RENE Gwenji 組成一個原聲結他演奏夜

新加坡創作歌手lewloh，將於周六的黃昏，找來兩位音樂好友RENE、Gwenji，舉行一場充滿美妙原聲樂器彈奏的音樂會，細說生活與創作上的故事。 lewloh是一位創作歌手，一直堅持創作原聲抒情曲風，其開明的生活態度，在他的作品中表露無遺，歌聲唱著誠實、溫暖和反思性的歌詞，他從不同角度去理解愛與關係。lewloh的音樂雖然溫柔，但充滿對未來的激情，作為亞洲民謠歌手與詞曲作者，他的音樂風格獨樹一幟，令他在新加坡及東南亞的音樂圈中脫穎而出。

RENE亦是來自新加坡，她的音樂以豐富音色、朗朗上口的結他旋律，以及對生活反思的歌詞聞名，亦是她的標誌性風格。RENE受到Phoebe Bridgers、Neck Deep和beabadoobee等音樂人影響，歌曲題材涵蓋社會評論、自我反思和人際關係等主題。2023年，她發行了第二張EP《Slipped Through My Fingers》和《Rule The World》MV，開始受到樂迷廣泛關注。

Gwenji是一位來自香港的獨立民謠創作歌手，她獨特且輕快的聲音，總讓樂迷聯想到Agnes Obel和beabadoobee等新派創作歌手。作為一位自學成才的音樂人，Gwenji能夠將腦海中的音樂和內心的聲音，轉化為真實創作。Gwenji去年為何韻詩歌曲《威廉》，擔任錄音室結他手，隨著她的第一張專輯即將推出，香港樂壇有多一位實力女唱將。 《 lewloh & Pals in Hong Kong 》詳情： 日期： 11 月 23 日 ( 黃晨 5 時 ) 地點：香港上環德輔道西 33 號 1 樓 House Studio 票價： $305 購票及查詢： https://www.eventbrite.sg/e/lewloh-pals-in-hong-kong-tickets-1021366242927