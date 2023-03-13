交通優惠2023｜港鐵/九巴月票最新優惠！65折車費優惠/車費回贈 附全港32個港鐵特惠站一覽

返工慳車費絕對是一門學問，香港打工仔跨區工作極為普遍，如港島入屯門、元朗出港島返工，每月車費都要過千，想從交通入手慳錢，今次為大家整理九巴及港鐵的各種優惠，可以每日搭車都慳多啲！

九巴優惠

交通優惠2023｜港鐵/九巴月票最新優惠！65折車費優惠/車費回贈

交通優惠2023｜港鐵/九巴月票最新優惠！65折車費優惠/車費回贈

優惠1：九巴月票$780 每日可搭10程

九巴的「全月通加強版」較適合住在新界、常乘坐西鐵或東鐵的上班族。倘若大家每天是坐九巴過海到港島上班，則適合使用「九巴月票」，惟龍運巴士路線不包括此月票範圍之內。

交通優惠2023｜港鐵/九巴月票最新優惠！65折車費優惠/車費回贈

「九巴月票」售價$780，有效期是30天，全港逾400條九巴路線，每日可任搭10程。「公共交通費用補貼計劃」適用於「九巴月票」，相等於月票以75折發售。月票乘客登記成為九巴會員計劃「club1933」會員，可自動賺取780分，連同200迎新積分，首次登記可享980分，換取禮品。假設乘坐968號巴士往來元朗至銅鑼灣，每程$24.7，而預計每月上班乘搭22日，巴士車費約$1,086，若使用「九巴月票」，每月便可節省到$306的車費。

交通優惠2023｜港鐵/九巴月票最新優惠！65折車費優惠/車費回贈

優惠2：Citi八達通白金卡買月票 享15%車費回贈

Citi八達通白金卡將信用卡及八達通的功能二合為一，每月只要合資格簽帳滿$1,500或以上，該月份便可享乘搭九巴及龍運巴士15%之八達通車費回贈，每月上限$300。乘客不論單次繳費乘搭九巴及龍運，抑或購買「九巴月票」，均可按照有關交通費總額申領政府交通津貼，變相享雙重回贈！

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優惠3：ICBC．KMB銀聯雙幣卡 享20%車費回贈

九巴與工商銀行推出聯名交通信用卡「ICBC‧KMB銀聯雙幣卡」， 持卡人只須將個人八達通卡綁定，並於每月憑卡完成除交通費用以外的簽賬消費滿$1,000或以上，當月該八達通卡支付九巴及龍運巴士的交通費用，便可享有高達20%車費回贈。憑卡購買「九巴月票」亦同樣享高達20%車費回贈。不論單次繳費乘搭九巴及龍運，抑或購買「九巴月票」，均可按照有關交通費總額申領政府交通津貼，

優惠4：大專優惠站 $2車費回贈

九巴亦推出「九巴大專優惠站」，使用成人和學生八達通的九巴乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「優惠站」拍卡及以該卡乘搭第二程九巴，便可獲HK$4車費優惠；於大專院校「優惠站」拍卡後，同一個工作天以該卡乘搭任何九巴路線，則可獲HK$2車費優惠。位置列表如下：

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優惠5：九巴優惠站 $2車費回贈

除了大專優惠站，九巴也設下4個商場優惠站，乘客到下列車站拍卡，均可在乘搭九巴時享有最多$2的車費優惠：

港鐵優惠

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優惠1：新界區「全月通加強版」

港鐵推出的「加強版全月通」專為屯門、天水圍、上水、粉嶺、大埔、馬鞍山及東涌地區的居民而設，按照地區分為5款，價錢為$405-$635。購買後可在一個月內免費無限次乘搭至指定範圍內的車站。各款全月通的指定範圍及價格如下：

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如目的地或出發地超出指定範圍，超出範圍的路段亦可獲75折優惠。假設由東涌乘搭至銅鑼灣，東涌至中環免費，中環至銅鑼灣則享正價75折，即該程車費只需$4（$5.3 x 0.75) 。但若目的地及出發地均不在指定範圍內，則全程須付正價車費。

假設搭西鐵由屯門至紅磡單程車費為$21.6，如以$600購買「屯門 - 紅磡全月通」，每個月搭28程（即14日來回) 便可回本，變相慳了之後的每一程車費。

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優惠2：過海最抵！港鐵都會票$435 可搭40程

就算你唔係住新界咁偏遠，返工都要過大海車費都肉赤！用「都會票」搭港鐵，搭40程只需$435，平均每程HK$10.9，用嚟搭過海線一定有平。「都會票」適用於來回下圖顯示的任何港鐵站，有效期更已延長至40日。港鐵都會票於指定港鐵車站客務中心（非付費區）有售。須於購票當日起計14日內作首次使用，車票於首次使用起計40日內有效，車票將於第40程出閘時被收回。

優惠3：港鐵特惠站 一拍即減$2

用成人八達通在「港鐵特惠站」拍一拍，並在當日於指定港鐵站入閘，即慳$2！目前全港共有32個港鐵特惠站，遍佈港九各大商場，最近仲新增亞洲國際博覽館（適用於東涌站入閘）及深圳地鐵褔田口岸站（減$3；適用於落馬州站入閘）。

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優惠4：綠Van轉乘優惠

凡用八達通由港鐵轉乘全港任何綠色專線小巴路線，可獲$0.3轉乘折扣優惠，而現有的路線折扣優惠亦維持不變。每日可享轉乘優惠兩次。小童及長者亦可享此優惠。

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優惠5：早晨折扣優惠 享車費65折

大家於逢星期一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定核心市區車站出閘，即可享車費65折優惠。早晨折扣優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、車費扣減及全月通加強版連接車程75折優惠同時使用。

原文刊登於 YAHOO著數