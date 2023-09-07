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2023-09-07 18:30:00

交通意外保險｜一文看清Claim保險索償及和解注意事項

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香港幾乎每天也可看見交通意外的新聞。

香港幾乎每天也可看見交通意外的新聞。

香港車多人多，幾乎每天也可看見交通意外的新聞。一旦發生交通意外，應該如何處理？ 綜合各種交通意外的處理方法、教你 Claim 保險及和解時的注意事項，當意外發生時亦能少一份徬徨！根據運輸署的道路交通意外統計，2022 年首七個月的交通意外宗數*逾 8 千宗，傷亡人數接近 1 萬人，當中逾 6 成為司機。
*所包括的意外宗數乃向警方報案的傷亡意外。此數字並不包括只牽涉財物損毀的意外。

發生交通意外的原因

普遍交通意外都是由以下 4 大因素引起：

  • 跟車太貼
  • 超速駕駛
  • 車輛失控
  • 不當轉換行車線或轉向

司機固然要小心駕駛及注意道路安全。如果不幸遇上交通意外又該如何處理？

交通意外／撞車後處理

遇上不同的交通意外或情況，處理方法也不同：

1. 中途壞車

✅　將壞車移離行車道，停泊在路邊位，亮起壞車警告燈，並盡快報警求助

✅　先確保路面安全後才離開車輛，否則留在車內等待救援

✅　站近車尾等待救援

❌　千萬不要站在車前或試圖修理壞車

2. 意外涉及人命傷亡

✅    必須停車，並亮起危險警告燈

✅　盡快報警，報告受傷人數及傷勢情況

❌　未經警員同意，絕不可移動或干擾車輛（救人／救火等緊急情況除外）

交通意外／撞車後處理

3. 意外涉及動物傷亡

✅　停車並亮起危險警告燈

✅　報警求助

4. 意外車輛有危險品

✅　停車並亮起危險警告燈後，立即遠離車輛

✅　盡快通知警員及消防員

5. 高速公路上遇到意外

✅　將車輛移至安全地方（路肩或最左路邊）停車，並亮起危險警告燈

✅　報警時向警員說明幹綫號碼及里程標誌

❌　不要留在車內，於安全地方等待救援（如防撞欄）

❌　不要在路面停留或走動

交通意外／撞車後處理

6. 隧道內遇到意外

✅　停車、關引擎、留下車匙，並亮起危險警告燈

✅　用隧道內的緊急電話通知隧道控制室，等待隧道巡邏隊或管理員到場協助

✅　如發生火警，應啟動火警鐘，並用隧道管道旁的滅火筒救火

7. 撞到政府財物或公共物件（如電燈柱、防撞欄等）

✅　停車並亮起危險警告燈

✅　將車輛移至安全地方後，報警求助

其他注意事項

無論任何情況，為免意外後發生火警，司機應移去易燃物體並關掉引擎。如果油缸破漏，可在安全情況下拔掉汽車電池的電綫。另外，司機應安裝行車紀錄儀（車 Cam）／拍攝現場照片或短片、抄低車牌號碼、意外位置、受損財物及目擊證人資料，以及乘客和傷者的個人資料及聯絡方法，以作記錄及保險索償之用途。

意外涉及動物傷亡可報警求助。

意外涉及動物傷亡可報警求助。

交通意外賠償計算金額

如不幸遇上交通意外，最多要賠償幾多錢？賠償金額就要視乎意外的情況及牽涉受損的物件／人士。

公物的賠償金額

根據路政署提供的資料，設置在公共道路的道路設施，如燈柱、欄杆或路牌等均是政府公物。如設施在交通意外事故中被損毀，政府可循普通法下的民事案侵權法向事涉人士追討其損失。

交通意外賠償金額計算方法：

路政署所需維修工程的成本＋部門行政費用＋申請挖掘准許証的費用計算

賠償價目大概如下：

政府公

賠償計算及價

欄杆（每米）

HK$400

路牌（每個）

HK$500

安全島燈箱（每個）

HK$1,000

消防水龍頭（每個）

HK$8,000 9,000

防撞欄、風琴式防撞欄（每個）

HK$90,000

停車收費錶、錶杆（每個）

HK$310 1,400

紅綠燈、電燈柱（每組）

HK$15,000

大型電燈柱

HK$18,000 30,000

計算後，路政署會向負責人發出付款通知書追討賠償。

傷亡賠償金額

一般來說，導致人身傷亡的賠償金額可分為 2 大類，而每個項目計算賠償的方法也不同，金額可高於 HK$300 萬。

司機需要的 3 種保險！

如上文提及，和解有機會影響保險理賠。如私下和解而未有進行司法程序及取得法庭判決結果，保險公司未必會作出賠償。因此無論交通意外輕重／是否涉及第三者，涉案者應前往警署備案或報警處理。

1. 汽車保險

香港法例規定車主必須購買汽車第三者風險保險（簡稱「三保」），否則即屬違法。「三保」會對車主以外第三者（包括車上乘客）的人身傷亡及其財物損失作出賠償。意思是，如果意外中，法庭裁定對方向你的索償成立，三保將會代為作出賠償。

另外，部份車主會買綜合汽車保險（簡稱「全保」）。「全保」除咗有「三保」的保障之外，如果車輛因水災、火災、交通意外及盜竊等帶來損失，亦可獲賠償。

2. 自願醫保

車保可以保障你的車輛及支付第三者的賠償，卻不會就你個人的傷勢作出賠償。

為自己購買醫療保險，以免需要自行支付所有醫療費用。

一般來說，保險公司會搜集意外相關資料，視乎情況作出賠償。根據《觸犯或企圖觸犯法律行為》豁免條款，如果是由酒後駕駛等非法活動引致的意外，保險公司不會賠償相關索償申請。

3. 人壽保險

倘若你不幸離世，人壽保額就可以為你的伴侶、父母及子女提供未來生活的保障，無懼供樓費用及子女學費帶來沉重的經濟負擔。

Claim 保險時有咩要注意？

Claim 任何保險（人壽保除外）時，受保人也要向保險公司提交意外相關資料，包括：

  • 涉事的車牌號碼
  • 意外發生經過位置
  • 目擊證人或受傷人士資料
  • 司機的香港身份證及駕駛執照副本
  • 乘客資料
  • 車輛登記文件副本
  • 意外相關相片等

如已報警，司機也要提供警方口供副本、警方案件編號、「呼氣測試報告」和「擬控告通知書」。

資料來源

1GovHK香港政府一站通
2運輸署
3社區法網
41823

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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