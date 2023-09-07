交通意外保險｜一文看清Claim保險索償及和解注意事項

香港車多人多，幾乎每天也可看見交通意外的新聞。一旦發生交通意外，應該如何處理？ 綜合各種交通意外的處理方法、教你 Claim 保險及和解時的注意事項，當意外發生時亦能少一份徬徨！根據運輸署的道路交通意外統計，2022 年首七個月的交通意外宗數*逾 8 千宗，傷亡人數接近 1 萬人，當中逾 6 成為司機。
*所包括的意外宗數乃向警方報案的傷亡意外。此數字並不包括只牽涉財物損毀的意外。
發生交通意外的原因
普遍交通意外都是由以下 4 大因素引起：
- 跟車太貼
- 超速駕駛
- 車輛失控
- 不當轉換行車線或轉向
司機固然要小心駕駛及注意道路安全。如果不幸遇上交通意外又該如何處理？
交通意外／撞車後處理
遇上不同的交通意外或情況，處理方法也不同：
1. 中途壞車
✅ 將壞車移離行車道，停泊在路邊位，亮起壞車警告燈，並盡快報警求助
✅ 先確保路面安全後才離開車輛，否則留在車內等待救援
✅ 站近車尾等待救援
❌ 千萬不要站在車前或試圖修理壞車
2. 意外涉及人命傷亡
✅ 必須停車，並亮起危險警告燈
✅ 盡快報警，報告受傷人數及傷勢情況
❌ 未經警員同意，絕不可移動或干擾車輛（救人／救火等緊急情況除外）
交通意外／撞車後處理
3. 意外涉及動物傷亡
✅ 停車並亮起危險警告燈
✅ 報警求助
4. 意外車輛有危險品
✅ 停車並亮起危險警告燈後，立即遠離車輛
✅ 盡快通知警員及消防員
5. 高速公路上遇到意外
✅ 將車輛移至安全地方（路肩或最左路邊）停車，並亮起危險警告燈
✅ 報警時向警員說明幹綫號碼及里程標誌
❌ 不要留在車內，於安全地方等待救援（如防撞欄）
❌ 不要在路面停留或走動
交通意外／撞車後處理
6. 隧道內遇到意外
✅ 停車、關引擎、留下車匙，並亮起危險警告燈
✅ 用隧道內的緊急電話通知隧道控制室，等待隧道巡邏隊或管理員到場協助
✅ 如發生火警，應啟動火警鐘，並用隧道管道旁的滅火筒救火
7. 撞到政府財物或公共物件（如電燈柱、防撞欄等）
✅ 停車並亮起危險警告燈
✅ 將車輛移至安全地方後，報警求助
其他注意事項
無論任何情況，為免意外後發生火警，司機應移去易燃物體並關掉引擎。如果油缸破漏，可在安全情況下拔掉汽車電池的電綫。另外，司機應安裝行車紀錄儀（車 Cam）／拍攝現場照片或短片、抄低車牌號碼、意外位置、受損財物及目擊證人資料，以及乘客和傷者的個人資料及聯絡方法，以作記錄及保險索償之用途。
交通意外賠償計算金額
如不幸遇上交通意外，最多要賠償幾多錢？賠償金額就要視乎意外的情況及牽涉受損的物件／人士。
公物的賠償金額
根據路政署提供的資料，設置在公共道路的道路設施，如燈柱、欄杆或路牌等均是政府公物。如設施在交通意外事故中被損毀，政府可循普通法下的民事案侵權法向事涉人士追討其損失。
交通意外賠償金額計算方法：
路政署所需維修工程的成本＋部門行政費用＋申請挖掘准許証的費用計算
賠償價目大概如下：
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政府公物
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賠償計算及價目
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欄杆（每米）
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約 HK$400
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路牌（每個）
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約 HK$500
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安全島燈箱（每個）
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約 HK$1,000
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消防水龍頭（每個）
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約 HK$8,000 至 9,000
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防撞欄、風琴式防撞欄（每個）
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約 HK$90,000
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停車收費錶、錶杆（每個）
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約 HK$310 至 1,400 不等
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紅綠燈、電燈柱（每組）
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約 HK$15,000
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大型電燈柱
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約 HK$18,000 至 30,000
計算後，路政署會向負責人發出付款通知書追討賠償。
傷亡賠償金額
一般來說，導致人身傷亡的賠償金額可分為 2 大類，而每個項目計算賠償的方法也不同，金額可高於 HK$300 萬。
司機需要的 3 種保險！
如上文提及，和解有機會影響保險理賠。如私下和解而未有進行司法程序及取得法庭判決結果，保險公司未必會作出賠償。因此無論交通意外輕重／是否涉及第三者，涉案者應前往警署備案或報警處理。
1. 汽車保險
香港法例規定車主必須購買汽車第三者風險保險（簡稱「三保」），否則即屬違法。「三保」會對車主以外第三者（包括車上乘客）的人身傷亡及其財物損失作出賠償。意思是，如果意外中，法庭裁定對方向你的索償成立，三保將會代為作出賠償。
另外，部份車主會買綜合汽車保險（簡稱「全保」）。「全保」除咗有「三保」的保障之外，如果車輛因水災、火災、交通意外及盜竊等帶來損失，亦可獲賠償。
2. 自願醫保
車保可以保障你的車輛及支付第三者的賠償，卻不會就你個人的傷勢作出賠償。
為自己購買醫療保險，以免需要自行支付所有醫療費用。
一般來說，保險公司會搜集意外相關資料，視乎情況作出賠償。根據《觸犯或企圖觸犯法律行為》豁免條款，如果是由酒後駕駛等非法活動引致的意外，保險公司不會賠償相關索償申請。
3. 人壽保險
倘若你不幸離世，人壽保額就可以為你的伴侶、父母及子女提供未來生活的保障，無懼供樓費用及子女學費帶來沉重的經濟負擔。
Claim 保險時有咩要注意？
Claim 任何保險（人壽保除外）時，受保人也要向保險公司提交意外相關資料，包括：
- 涉事的車牌號碼
- 意外發生經過位置
- 目擊證人或受傷人士資料
- 司機的香港身份證及駕駛執照副本
- 乘客資料
- 車輛登記文件副本
- 意外相關相片等
如已報警，司機也要提供警方口供副本、警方案件編號、「呼氣測試報告」和「擬控告通知書」。
資料來源
1GovHK香港政府一站通
2運輸署
3社區法網
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