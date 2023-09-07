交通意外保險｜一文看清Claim保險索償及和解注意事項

香港車多人多，幾乎每天也可看見交通意外的新聞。一旦發生交通意外，應該如何處理？ 綜合各種交通意外的處理方法、教你 Claim 保險及和解時的注意事項，當意外發生時亦能少一份徬徨！根據運輸署的道路交通意外統計，2022 年首七個月的交通意外宗數*逾 8 千宗，傷亡人數接近 1 萬人，當中逾 6 成為司機。 *所包括的意外宗數乃向警方報案的傷亡意外。此數字並不包括只牽涉財物損毀的意外。

遇上不同的交通意外或情況，處理方法也不同：

無論任何情況，為免意外後發生火警，司機應移去易燃物體並關掉引擎。如果油缸破漏，可在安全情況下拔掉汽車電池的電綫。另外，司機應安裝行車紀錄儀（車 Cam）／拍攝現場照片或短片、抄低車牌號碼、意外位置、受損財物及目擊證人資料，以及乘客和傷者的個人資料及聯絡方法，以作記錄及保險索償之用途。

✅ 如發生火警，應啟動火警鐘，並用隧道管道旁的滅火筒救火

✅ 用隧道內的緊急電話通知隧道控制室，等待隧道巡邏隊或管理員到場協助

交通意外賠償計算金額

如不幸遇上交通意外，最多要賠償幾多錢？賠償金額就要視乎意外的情況及牽涉受損的物件／人士。

公物的賠償金額

根據路政署提供的資料，設置在公共道路的道路設施，如燈柱、欄杆或路牌等均是政府公物。如設施在交通意外事故中被損毀，政府可循普通法下的民事案侵權法向事涉人士追討其損失。

交通意外賠償金額計算方法：

路政署所需維修工程的成本＋部門行政費用＋申請挖掘准許証的費用計算

賠償價目大概如下：

政府公物 賠償計算及價目 欄杆（每米） 約 HK$400 路牌（每個） 約 HK$500 安全島燈箱（每個） 約 HK$1,000 消防水龍頭（每個） 約 HK$8,000 至 9,000 防撞欄、風琴式防撞欄（每個） 約 HK$90,000 停車收費錶、錶杆（每個） 約 HK$310 至 1,400 不等 紅綠燈、電燈柱（每組） 約 HK$15,000 大型電燈柱 約 HK$18,000 至 30,000

計算後，路政署會向負責人發出付款通知書追討賠償。

傷亡賠償金額

一般來說，導致人身傷亡的賠償金額可分為 2 大類，而每個項目計算賠償的方法也不同，金額可高於 HK$300 萬。