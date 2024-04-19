交通津貼｜計算方法+申請+門檻+上限+領取地點懶人包

公共交通費用補貼計劃屬政府專門為公共交通費用提供的津貼，每月16日拍卡領取交通補貼已成為不少打工仔的習慣。事實上計劃自2019年推出以來，亦曾多次改動細節。

財政司司長陳茂波強調，樂悠卡$2乘車、交通補貼計劃都會在今年檢討，但無意取消。現時市民每月的公共交通開支若超出$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。

以下為交通津貼的申請及領取方法，大家記得在津貼期限內領取！