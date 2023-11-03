交通津貼2023｜公共交通費用補貼計劃門檻＋領取方法 配合信用卡多賺15%回贈(附領取地址)

公共交通費用補貼計劃是甚麼？

政府自2020年起，為市民每月超出$400公共交通開支提供三分之一的補貼，這個計劃涵蓋的公共交通服務包括港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。

日常使用八達通支付的公共交通費用會被自動記錄，其他以現金購買的指定車船票可向營辦商職員出示八達通登記，或在30天內透過「指定車船票自助登記站」登記。每張八達通的補貼金額以每月$400為上限，計劃不設年齡及入息水平限制。市民可以在每月16日起領取上一個月的補貼，領取每月補貼的有效期為三個月。由於每月補貼上限為$400，每張八達通可領取交通補貼的開支上限則是$1,800，超出$1,800以上的交通費就會「蝕抵」。