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生活
2023-11-03 15:10:35

交通津貼2023｜公共交通費用補貼計劃門檻＋領取方法 配合信用卡多賺15%回贈(附領取地址)

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交通津貼2023｜公共交通費用補貼計劃門檻＋領取方法 配合信用卡多賺15%回贈(附領取地址)

交通津貼2023｜公共交通費用補貼計劃門檻＋領取方法 配合信用卡多賺15%回贈(附領取地址)

公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施10月屆滿，11月起交通費$400或以上才有資格領取補貼，每月補貼上限亦回復至$400。政府交通補貼領取門檻變相提高了，普通打工仔想慳多點車費唯有用其他方法，除了善用港鐵或九巴優惠外，可以考慮申請指定信用卡，只需符合一項要求每月可賺15%車費回贈！

公共交通費用補貼計劃是甚麼？

政府自2020年起，為市民每月超出$400公共交通開支提供三分之一的補貼，這個計劃涵蓋的公共交通服務包括港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。

日常使用八達通支付的公共交通費用會被自動記錄，其他以現金購買的指定車船票可向營辦商職員出示八達通登記，或在30天內透過「指定車船票自助登記站」登記。每張八達通的補貼金額以每月$400為上限，計劃不設年齡及入息水平限制。市民可以在每月16日起領取上一個月的補貼，領取每月補貼的有效期為三個月。由於每月補貼上限為$400，每張八達通可領取交通補貼的開支上限則是$1,800，超出$1,800以上的交通費就會「蝕抵」。

公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等

公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等 公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等

交通補貼領取站

  1. 在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站

  2. 7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty) 的所有分店

  3. 八達通手機應用程式，適用於：Android - 具備近場通訊功能(NFC)及iOS - iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器

  4. 八達通服務站

▼碼頭或公共運輸交匯處 交通補貼領取站位置▼

設置於指定公共運輸交匯處的補貼領取站 設置於指定渡輪碼頭的補貼領取站及指定車船票自助登記站 設置於指定渡輪碼頭的補貼領取站及指定車船票自助登記站
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Citi八達通信用卡可享15%指定交通工具車費回贈

Citi八達通信用卡是全港首張由銀行發行內置八達通功能的信用卡，即日至2023年12月31日期間，只要用Citi信用卡及或扣賬卡每月簽賬滿$3,000，憑該張八達通信用卡搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車的車費，可獲15%車費回贈，最多回贈$300。由於該卡功能與一般八達通無異，可以直接用上述其中一種方式拍卡領取政府交通補貼，這樣做的話同一筆交通開支能享受雙重回贈。若果每月搭港鐵及巴士的交通開支是$1,000，可領取的政府補貼為$200，Citi八達通信用卡回贈$150，加起來等於搭車有65折！

原文刊登於 YAHOO著數

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）

問：公共交通費用補貼計劃津貼門檻多少？

答：公共交通費用補貼計劃的津貼門檻，在2023年11月1日起回復至400元詳情按此

問：公共交通費用補貼計劃每月最多可補貼多少？

答：交通冿貼金額每月最多可獲$400。

問：領取交通津貼麻煩嗎？

答：只需要在港鐵站或其他指定地點拍一下八達通，一秒便完成。

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