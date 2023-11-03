交通津貼2023｜公共交通費用補貼計劃門檻＋領取方法 配合信用卡多賺15%回贈(附領取地址)

公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施10月屆滿，11月起交通費$400或以上才有資格領取補貼，每月補貼上限亦回復至$400。政府交通補貼領取門檻變相提高了，普通打工仔想慳多點車費唯有用其他方法，除了善用港鐵或九巴優惠外，可以考慮申請指定信用卡，只需符合一項要求每月可賺15%車費回贈！
公共交通費用補貼計劃是甚麼？
政府自2020年起，為市民每月超出$400公共交通開支提供三分之一的補貼，這個計劃涵蓋的公共交通服務包括港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。
日常使用八達通支付的公共交通費用會被自動記錄，其他以現金購買的指定車船票可向營辦商職員出示八達通登記，或在30天內透過「指定車船票自助登記站」登記。每張八達通的補貼金額以每月$400為上限，計劃不設年齡及入息水平限制。市民可以在每月16日起領取上一個月的補貼，領取每月補貼的有效期為三個月。由於每月補貼上限為$400，每張八達通可領取交通補貼的開支上限則是$1,800，超出$1,800以上的交通費就會「蝕抵」。
▼公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等▼
交通補貼領取站
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在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站
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7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty) 的所有分店
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八達通手機應用程式，適用於：Android - 具備近場通訊功能(NFC)及iOS - iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器
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八達通服務站
▼碼頭或公共運輸交匯處 交通補貼領取站位置▼
Citi八達通信用卡可享15%指定交通工具車費回贈
Citi八達通信用卡是全港首張由銀行發行內置八達通功能的信用卡，即日至2023年12月31日期間，只要用Citi信用卡及或扣賬卡每月簽賬滿$3,000，憑該張八達通信用卡搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車的車費，可獲15%車費回贈，最多回贈$300。由於該卡功能與一般八達通無異，可以直接用上述其中一種方式拍卡領取政府交通補貼，這樣做的話同一筆交通開支能享受雙重回贈。若果每月搭港鐵及巴士的交通開支是$1,000，可領取的政府補貼為$200，Citi八達通信用卡回贈$150，加起來等於搭車有65折！
原文刊登於 YAHOO著數
問：公共交通費用補貼計劃津貼門檻多少？
答：公共交通費用補貼計劃的津貼門檻，在2023年11月1日起回復至400元詳情按此
問：公共交通費用補貼計劃每月最多可補貼多少？
答：交通冿貼金額每月最多可獲$400。
問：領取交通津貼麻煩嗎？
答：只需要在港鐵站或其他指定地點拍一下八達通，一秒便完成。