交通津貼2023｜延長車費滿$200補貼至4月！申請+領取交通津貼攻略 現金買飛都有得拎！【附地點及計算方法】

公共交通費用補貼計劃屬政府專門為公共交通費用提供的津貼，而津貼門檻亦從2022年5月1日開始由HKD$400下降至HKD$200，代表更容易受惠。而津貼期限亦由2022年11月16日延長至2023年4月30日，之後的津貼安排需要待2023年度的施政報告或財政報告公布後才作更新。以下為交通津貼的申請及領取方法，大家記得在津貼期限內領取！

交通津貼2023｜申請資格及方法

公共交通費用補貼計劃與其他政府津貼不同，沒有相關的年齡或入息資格，基本上擁有個人八達通便能夠參加計劃領取津貼。而申請方法同樣通過八達通即可，八達通會自動記錄市民日常使用的公共交通費用，只要超過門檻便可以領取津貼。除了日常乘搭公共交通工具外，一般通過八達通購買的港鐵全月通、九巴月票、學生月票等指定月票都會自動記錄，無需另外作出申請。

但如果以現金或非八達通的形式購買指定車船飛，包括港鐵都會票、屯門 – 南昌全日通、機場快綫來回票、機場快綫團體票、新渡輪中環 – 梅窩 / 長洲假日來回票及假日來回票等，則需要在30日內透過「指定車船票自助登記站」登記以便記錄。