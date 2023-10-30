交通津貼2023｜11月新計算方法+申請+門檻+上限等 領取交通補貼攻略【附領取地點】

交通津貼2023｜計算方法+申請+門檻+上限 領取交通補貼攻略 11月起補貼門檻回復至400元【附領取地點】

公共交通費用補貼計劃屬政府專門為公共交通費用提供的津貼，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於10月31日屆滿，由11月1日起，計劃的每月公共交通開支的補貼門檻，會由現時$200回復至$400；每月補貼上限亦由現時$500回復至$400。以下為交通津貼的申請及領取方法，大家記得在津貼期限內領取！

交通津貼2023｜覆蓋範圍 公共交通費用補貼計劃的服務範圍涵蓋了大部份日常會使用的交通工具，例如港鐵、輕鐵、機場快綫、巴士（港鐵巴士、九巴、城巴、新巴、龍運巴士及大嶼山巴士）、電車、綠色專線小巴、渡輪等，甚至還包括經運輸署納入計劃的紅色小巴、邨巴、街渡、員工巴士等，因此基本上日常所使用到的公共交通工具都可以獲得補貼，涵蓋的公共交通服務詳情可參考以下圖輯 ▼公共交通費用補貼計劃涵蓋的公共交通服務如巴士、港鐵等▼

交通津貼2023｜申請資格及方法 公共交通費用補貼計劃與其他政府津貼不同，沒有相關的年齡或入息資格，基本上擁有個人八達通便能夠參加計劃領取津貼。而申請方法同樣通過八達通即可，八達通會自動記錄市民日常使用的公共交通費用，只要超過門檻便可以領取津貼。除了日常乘搭公共交通工具外，一般通過八達通購買的港鐵全月通、九巴月票、學生月票等指定月票都會自動記錄，無需另外作出申請。 但如果以現金或非八達通的形式購買指定車船飛，包括港鐵都會票、屯門 – 南昌全日通、機場快綫來回票、機場快綫團體票、新渡輪中環 – 梅窩 / 長洲假日來回票及假日來回票等，則需要在30日內透過「指定車船票自助登記站」登記以便記錄。

交通津貼2023｜指定車船票自助登記站地點 與八達通可以自動記錄的交通費用不同，使用現金或非八達通形式購買指定車船票的話，便需要到「指定車船票自助登記站」進行登記。現時全港共有95 個「指定車船票自助登記站」，包括中環 4、5、6 號碼頭、長洲／梅窩／坪洲／榕樹灣渡輪碼頭共7個碼頭，以及 88 個銷售港鐵都會票、屯門 – 南昌全日通、機場快綫來回票及機場快綫團體票的港鐵站，車站自助登記站位置詳情可以透過以下圖輯了解。 ▼港鐵交通補貼領取站位置▼

▼碼頭或公共運輸交匯處 交通補貼領取站位置▼

交通津貼2023｜計算方法 運輸署提醒市民，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於2023年10月31日屆滿，由11月1日起，計劃的每月公共交通開支的補貼門檻，會由現時$200回復至$400，即代表每月交通開支超過$400便可獲得津貼；每月補貼上限亦由現時500回復至$400。冿貼金額為扣除$400後的三分之一，每月最多可獲$400的津貼。交通津貼的計算方法如下：以每月的公共交通開支為$600，可獲的補貼為(600-400)x ⅓ =$66.7。 每月公共交通開支$600>>補貼$66.7 每月公共交通開支$800>>補貼$133.3 每月公共交通開支$1000>>補貼$200 每月公共交通開支$1200>>補貼$266.7 如果不懂得計算亦不用擔心，下載八達通APP 便可以在公共交通費用補貼計劃的頁面了解整體開支記錄及計算方法。