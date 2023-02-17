交通消息｜唔想朝朝趕巴士？ 盤點5個最新交通消息APP+網站 一次過睇巴士+小巴到站時間！

無論作為司機或乘客，都會希望了解最新的交通消息，以保出門平安順利。而網絡資訊繁多，如果需要了解各種資訊可能需要瀏覽多個網站或應用程式，以下就盤點5個最新交通消息網站和APP，讓大家可以即時了解路面情況，出門時便可以暢通無阻。