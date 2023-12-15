享受健康生活入廚樂 Amway新一代eSpring™智能淨水器 濾除逾170種污染物 達99.9999%殺菌率

安利推出新一代eSpring™智能淨水器，以俐落的線條、精緻的機身設計，顛覆傳統濾水裝置的形象，易於融入不同廚房環境。eSpring內置UV-C紫外線LED燈殺菌技術，配合e3活性碳濾心，煮食用水更健康安心，讓家人享受每一口甘甜淨水。

安利在淨水市場有近40年經驗，其工程師和科學家團隊開創先河，推出新一代eSpring™智能淨水器。此機採用UV-C紫外線LED燈殺菌技術，發出平均波長為267 納米的高能量紫外線，有效殺滅水中99.9999%的細菌、99.99%病毒和99.9%囊胞菌等微生物。機身內備有三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心，其前置濾網層能捕獲較大的顆粒(如沉積物、水垢沉澱物、鐵顆粒和灰塵)，至於防禦濾網層則提高水的清澈度，捕獲細小顆粒(如微塑膠、石棉、淤泥和囊胞菌)，最後活性碳阻隔濾心更有效濾除藥物、揮發性有機化合物(VOCs)、殺蟲劑、除草劑、全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酸(PFOS)，以及小至0.2微米，比人類頭髮直徑還要小300至500倍的微粒。而品牌更用上椰殼活性碳，它是一種食品級材料，而製作過程亦講究低碳，既天然又環保，引領家電新潮流；且活性碳也能保留水中的礦物質，如鈣和鎂，對身體有益。

獲美國NSF與美國水質協會兩大認證

新一代eSpring™智能淨水器，是首個獲得美國國家衛生基金會(NSF)認證，採用UV-C紫外線LED燈技術的淨水器，通過NSF/ANSI第55項B類殺菌標準，連同符合另外3項不同的NSF/ANSI標準(42、53和401)，確保品質符合嚴格要求。同時，產品亦榮獲美國水質協會金標籤認證，為消費者提供雙重信心。

近年各界都致力實踐可持續發展理念，新一代eSpring™智能淨水器使用的UV-C LED壽命長達10年，毋須每年更換紫外線燈管，耗電量較上代降低25%；加上e3活性碳濾心每年可過濾多達5,000公升水量，相當於節省一萬個500毫升即棄膠樽，間接為減碳出力。產品亦支援《安利家居健康》手機app智能提醒訂購新濾心、獲得用水量數據、自動軟件更新和收看使用方法，售價8,668港元，現已上市。

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