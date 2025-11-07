京東佳寶超市雙11全場8折 首賣京東空運到港大閘蟹 最低120元4隻

京東佳寶超市宣布今年參與「京東11.11全球好物節」，於11月11日至12日兩天在全港門店推出全場8折優惠。此外，京東佳寶超市最近還引入了由新鮮空運到港的大閘蟹，亦有嘗鮮推廣價優惠，即睇下文詳情。
全程冷鏈空運到港新鮮大閘蟹
京東佳寶超市首次引入鮮活海鮮產品。為配合香港對食品安全的嚴格要求，京東對這批來自江蘇的大閘蟹，建立了專門的品控體系。在養殖環節，由專業團隊對水質、飼料及成蟹進行超過5 次的抽樣檢測。然後由海關現場監督，對符合標準的蟹品再進行隨機抽樣送檢。待海關檢測合格後，由京東供應鏈打包封箱，全程使用冷鏈加空運直送香港。并且每隻蟹均配有可追溯標籤，消費者可透過掃碼查閱養殖基地與檢測資訊，讓大家食得更安心。
現在京東佳寶超市推出嘗鮮價：約5.5兩的公蟹只需200元/3隻；約3.5兩的公蟹120元/4隻，而同規格母蟹也只需120元/3隻。
|種類
|重量
|價錢
|公蟹
|約5.5兩
|$200/3隻
|公蟹
|約3.5兩
|$120/4隻
|母蟹
|約3.5兩
|$120元/3隻
雙11全場8折優惠
此外，京東佳寶超市今年還參與「京東11.11全球好物節」，宣佈將於11月11日至12日推出全港門店全場8折大促，無論是買生果、蔬菜、肉禽或海鮮水產等產品，均享有全單8折優惠，大家切勿錯過。