京東佳寶超市雙11全場8折 首賣京東空運到港大閘蟹 最低120元4隻

京東佳寶超市宣布今年參與「京東11.11全球好物節」，於11月11日至12日兩天在全港門店推出全場8折優惠。此外，京東佳寶超市最近還引入了由新鮮空運到港的大閘蟹，亦有嘗鮮推廣價優惠，即睇下文詳情。

全程冷鏈空運到港新鮮大閘蟹

京東佳寶超市首次引入鮮活海鮮產品。為配合香港對食品安全的嚴格要求，京東對這批來自江蘇的大閘蟹，建立了專門的品控體系。在養殖環節，由專業團隊對水質、飼料及成蟹進行超過5 次的抽樣檢測。然後由海關現場監督，對符合標準的蟹品再進行隨機抽樣送檢。待海關檢測合格後，由京東供應鏈打包封箱，全程使用冷鏈加空運直送香港。并且每隻蟹均配有可追溯標籤，消費者可透過掃碼查閱養殖基地與檢測資訊，讓大家食得更安心。

現在京東佳寶超市推出嘗鮮價：約5.5兩的公蟹只需200元/3隻；約3.5兩的公蟹120元/4隻，而同規格母蟹也只需120元/3隻。