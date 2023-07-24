京都旅遊｜京丹後美食懶人包 盤點3大當地人氣美食 炭燒居酒屋+有機野菜café

鄰近日本海的京丹後，除了以海景聞名外，京丹後縣民更是日本數一數二的長壽！秘訣當然是飲食健康，今次就帶大家一次過吃京丹後3大人氣美食，健康之餘又非常好吃，更可以順道參觀農場，一邊吃一邊了解食物來源。

來到日本當然要吃居酒屋！這間「あみ☆けん」深受當地人歡迎，主打一系列炭燒料理。有別於一般居酒屋，裝潢非常有家庭感，給人一種溫馨舒適的感覺。店舖採用京丹後的天然食材入饌，招牌是炭燒雞肉，甫入店就可以見到店主使用備長炭烤肉，香氣十足。雞肉午餐定食 (¥1,050)以大火烤製，將雞肉外皮烤得香脆之餘，肉質一點都不柴，仍然保持到嫩滑。除了雞肉之外，更有牛、豬、魚供大家選擇，每一款都非常有驚喜。

京丹後美食｜てんとうむしばたけ

京丹後人以壽命長而聞名，秘訣當然就是飲食健康！這間Café由有機農場直營，全部餐點都用上梅本農場種植的有機蔬菜，提供午餐、輕食及甜品，深受女士歡迎。

其中最有受時令野菜Set (¥1,380)，用上時令野菜製成，有齊主食、飯及餐湯。主食用上各種梅本農場種植的蔬菜，包括薯仔、紅蘿蔔、甜豆、洋蔥、豬肉、玉子燒，蔬菜非常鮮甜。另有必食的有機蔬菜Pizza (Set ¥1,800;單品 ¥1,500)。

它們的甜品亦非常出名，必食戚風蛋糕。與一般為不同，它們的蛋糕以米粉製成，口感較濕潤。店內亦售賣新鮮蔬菜及急凍Pizza，吸引不少當地主婦大手入貨。