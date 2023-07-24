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2023-07-24 16:15:00

京都旅遊｜京丹後美食懶人包 盤點3大當地人氣美食 炭燒居酒屋+有機野菜café

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京都旅遊｜京丹後美食懶人包 盤點3大當地人氣美食 炭燒居酒屋+有機野菜café

京都旅遊｜京丹後美食懶人包 盤點3大當地人氣美食 炭燒居酒屋+有機野菜café

鄰近日本海的京丹後，除了以海景聞名外，京丹後縣民更是日本數一數二的長壽！秘訣當然是飲食健康，今次就帶大家一次過吃京丹後3大人氣美食，健康之餘又非常好吃，更可以順道參觀農場，一邊吃一邊了解食物來源。

鳴謝：Peach Aviation、京丹後市觀光公社

採訪：Kristy 攝影：Kristy

京丹後美食｜あみ☆けん

來到日本當然要吃居酒屋！這間「あみ☆けん」深受當地人歡迎，主打一系列炭燒料理。有別於一般居酒屋，裝潢非常有家庭感，給人一種溫馨舒適的感覺。店舖採用京丹後的天然食材入饌，招牌是炭燒雞肉，甫入店就可以見到店主使用備長炭烤肉，香氣十足。雞肉午餐定食 (¥1,050)以大火烤製，將雞肉外皮烤得香脆之餘，肉質一點都不柴，仍然保持到嫩滑。除了雞肉之外，更有牛、豬、魚供大家選擇，每一款都非常有驚喜。

地址：京都府京丹後市峰山町杉谷1134-7

營業時間：12:00-14:0017:30-22:00 (星期二定休)

官方網站：www.amiken-tango.com/amiken

あみ☆けん 裝潢非常有家庭感。 裝潢非常有家庭感。 雞肉午餐定食 (¥1,050) 亦有牛、豬、魚供大家選擇。 亦有牛、豬、魚供大家選擇。 亦有牛、豬、魚供大家選擇。 招牌炭燒雞肉以大火烤製，將雞肉外皮烤得香脆之餘，肉質一點都不柴。
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京丹後美食｜てんとうむしばたけ

京丹後人以壽命長而聞名，秘訣當然就是飲食健康！這間Café由有機農場直營，全部餐點都用上梅本農場種植的有機蔬菜，提供午餐、輕食及甜品，深受女士歡迎。

其中最有受時令野菜Set (¥1,380)，用上時令野菜製成，有齊主食、飯及餐湯。主食用上各種梅本農場種植的蔬菜，包括薯仔、紅蘿蔔、甜豆、洋蔥、豬肉、玉子燒，蔬菜非常鮮甜。另有必食的有機蔬菜Pizza (Set ¥1,800;單品 ¥1,500)

它們的甜品亦非常出名，必食戚風蛋糕。與一般為不同，它們的蛋糕以米粉製成，口感較濕潤。店內亦售賣新鮮蔬菜及急凍Pizza，吸引不少當地主婦大手入貨。

てんとうむしばたけ Café提供午餐、輕食及甜品。 時令野菜Set (¥1,380) 有機蔬菜Pizza (Set ¥1,800;單品 ¥1,500) 它們的甜品亦非常出名。 米粉戚風蛋糕 300円 店內亦有售不同急凍食品，同樣都是來自梅本農場的農產品。 急凍版有機蔬菜Pizza 急凍大學芋 當然少不了新鮮蔬菜！

此外Café亦提供農場見及採收體驗，由農場主人梅本先生親自帶路，為大家講解務農日常。梅本先生曾從事東京食品公司推廣工作，於約20年前回鄉開農場。自此一直醉心研究有機耕作，更致力發酵有機肥料，務求種植出來的蔬菜是100%健康及有機。在參加農田見學的過程中，大家更有機會可以即摘即食農作物。今次的當造蔬菜為豆類，一次過品嚐了甜豆、扁豆、蠶豆。農作物按季節而有不同，對有機菜或耕作有興趣的你不妨體驗一下！

地址：京都府京丹後市弥栄町黒部441

營業時間：11:00-16:00 (星期四、五定休)

官方網站：https://tentoumushi-batake.com/

於農場見學裡，農場主人梅本先生會親自為大家講解務農日常。 農場使用自行發酵的有機肥料。 今次的當造蔬菜為豆類，一次過品嚐了甜豆、扁豆、蠶豆。 今次的當造蔬菜為豆類，一次過品嚐了甜豆、扁豆、蠶豆。 今次的當造蔬菜為豆類，一次過品嚐了甜豆、扁豆、蠶豆。

京丹後美食｜木下酒造

愛酒人士去日本當然要去清酒廠朝聖，今次來到京丹後知名酒廠—「木下酒造」。創立於1842年，已有超過100年的歷史，以清酒「玉川」而聞名。酒釀酒廠的最高負責人Philip Harper，為業界裡第一個外籍人士。加入木下酒造後他一直致力打破傳統，以長期熟成方式釀製的清酒及古酒。酒造內有不同清酒供大家選擇，另有長期陳釀的Time machine系列酒類，實屬愛酒人士必買手信之一。大家可以一路參觀，一路品嚐各種清酒。另外還有地酒蛋糕及日本酒雪糕販售，軟雪糕倒入Time Machine古酒，味道獨特甘甜。不喝酒的你都可以試無酒精版，值得一試！

地址：京都府京丹後市久美浜町甲山1512

營業時間：9:00-17:00 (新年公休)

官方網站：https://www.sake-tamagawa.com/

木下酒造 Time Machine古酒 11,000円 日本酒雪糕 另有無酒精版雪糕。 地酒蛋糕
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