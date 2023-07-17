京都旅遊｜京都天橋立伊根一日遊攻略 免費舟屋見學+上船餵海鷗+超鮮甜墨魚定食

上次帶大家開箱京都北部溫泉酒店—佳松苑，點少得玩樂行程！今次就帶大家一次過遊歷兩個京都北部著名景點：天橋立及伊根。一於遠離市區的煩囂，欣賞著大自然，為自己好好補充能量！ 鳴謝：Peach Aviation、京丹後市觀光公社 圖文：Kristy

京都旅遊｜伊根 伊根被喻為「京都威尼斯」，街道及屋子充滿昭和感，非常古色古香。其中以海上舟屋最為出名，現時大概有230多間。舟屋由江戶時代出現。由於當時大部分居民都是靠漁業為生，因此沿海岸建造了兩層高的建築物。下層用於停泊船隻，方便作業及出海，而上層就是居住的地方。 現時仍有不少居民住在舟屋裡，旅客不可隨意進入。想親身參觀舟屋，龜島丸提供免費舟屋見學，大家可以深入探索舟屋內部結構，一睹當地居民的生活日常。

龜島丸除了免費舟屋見學外，也能夠預約海上計程車。大家可以乘搭海上觀光船出海，每人收費¥1000，小學生以下免費。上船後有中文廣播，講解舟屋的歷史及特色建築物。駛到海中心船家更會提供蝦條，讓大家餵食海鷗。海鷗與船的距離非常近，一伸手就會飛過來，絕對是伊根必玩體驗！ 龜島丸 地址：京都府與謝郡伊根町字龜島822番地

京都旅遊｜天橋立 地址：〒626-0001 京都府宮津市文珠 去完伊根，搭大概20分鐘車程，就可以到達另一個知名景點—天橋立。天橋立被稱為日本三景之一，是一座連接著宮津灣兩岸陸地的沙洲，全長約3.6公里，中間種植著多達7,000棵的松樹。 前往天橋立需要大家需要穿過，需要穿過元伊勢籠神社，再前往位於傘松公園的府中站，乘搭纜車上去。纜車車票大人來回票價為¥680，小朋友則是¥340。分為登山纜車及單軌吊車，登山纜車與香港的山頂纜車，一次過可以載數十人，適合一家大小。不過記者非常建議大家選擇單軌吊車，大家可以於上山落山的途中，飽覽整個天橋立壯麗的景色。

上到天橋立當然要拍照留念！天橋立共有幾個必影打卡位，其中一個就是位於入口的平台，玻璃設計可讓大家盡覽美景，更可以行出長廊盡情打卡。側邊亦有專業攝影師免費幫大家拍照，大家可以將身上的手機及相機給予攝影師，不收任何費用。 另外就是這個超出名的展望台—「天橋立View Land」，大家一定要彎腰倒轉欣賞。當天地顛倒之時，就可以見到傳說中的「飛龍觀」，即是到龍在天上飛舞的奇景。如果展望台太多人，亦到可以去旁邊的邊的「冠島沓島遙拜所」，景色也非常寬闊，同樣可以拍到美照。

展望台旁邊有「知恵の輪」，傳說只要讓瓦片穿過中間的圓形，就能帶來好運。瓦片3塊共¥200，扔起上來相當有難度，記者試了好幾次都不成功，難得來到天橋立，不妨測試一下自己的眼力和運氣。