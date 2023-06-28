京都旅遊｜開箱京都北部隱世海岸溫泉旅館 日本夕陽百選/人氣韆鞦打卡位/任添海鮮丼

京都為港人遊關西必去行程之一，除了京都市區外，位於京都北部的京丹後市，必稱之為「海之京都」，深受日本本地人歡迎。今次記者帶大家開箱京丹後隱世海岸溫泉旅館「佳松苑」，有全新私人海景溫泉房型，及超豪華早晚自助餐，可任各款魚生。而鄰近有日本夕陽百選「夕日浦海岸」，打卡一流！

「佳松苑」位於京丹後市，旅館風格以和洋式設計為主，各個房型都有海景。地點位置亦非常優越，更鄰近有日本夕陽百選之稱的「夕日浦海岸」，因此深受旅客歡迎。

酒店共有40間房，當中39間為和洋式客房，只有1間為和式房間。所有房型都面向海景，可容納2至7人。房價視乎不同Package而定，最平為13,200円一位。

酒店於今年2月特別翻新「私人海景溫泉房型」，夠新之餘環境亦非常寬敞。將和式木調設計與灰啡系家具互相融合，別具高貴感。其中浴室更設有私人風呂，更附有陽台。大家可一邊浸浴，一邊欣賞海景及日落。不過這個房型每天只招呼5組客人，想入住就記得要提早預約啦！