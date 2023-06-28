京都旅遊｜開箱京都北部隱世海岸溫泉旅館 日本夕陽百選/人氣韆鞦打卡位/任添海鮮丼

京都為港人遊關西必去行程之一，除了京都市區外，位於京都北部的京丹後市，必稱之為「海之京都」，深受日本本地人歡迎。今次記者帶大家開箱京丹後隱世海岸溫泉旅館「佳松苑」，有全新私人海景溫泉房型，及超豪華早晚自助餐，可任各款魚生。而鄰近有日本夕陽百選「夕日浦海岸」，打卡一流！
鳴謝：Peach Aviation、京丹後市觀光公社
圖文：Kristy
「佳松苑」位於京丹後市，旅館風格以和洋式設計為主，各個房型都有海景。地點位置亦非常優越，更鄰近有日本夕陽百選之稱的「夕日浦海岸」，因此深受旅客歡迎。
酒店共有40間房，當中39間為和洋式客房，只有1間為和式房間。所有房型都面向海景，可容納2至7人。房價視乎不同Package而定，最平為13,200円一位。
酒店於今年2月特別翻新「私人海景溫泉房型」，夠新之餘環境亦非常寬敞。將和式木調設計與灰啡系家具互相融合，別具高貴感。其中浴室更設有私人風呂，更附有陽台。大家可一邊浸浴，一邊欣賞海景及日落。不過這個房型每天只招呼5組客人，想入住就記得要提早預約啦！
超豪華早晚自助餐 自製任添魚生飯
既然來到「海之京都」，京丹後的海鮮都零舍出色。酒店提供早晚餐，兩個都是自助餐形式。其中晚餐可以任食巨型紅蟹及即叫即煎A5和牛，更有巨型魚生船及壽司，大家可以瘋狂任食。當然少不了自助餐必備的各款肉類、海鮮及甜品等等。回到座位更有Shabu Shabu，大家可以在出面任夾豬、牛及鯛魚，大推鯛魚，味道非常香甜！
而早餐更加令人嘆為觀止，除了最常見的玉子燒、煎魚及西式早餐外。更有佳松苑的招牌海鮮丼，一共有8-9款魚生可以任添，包括三文魚、吞拿魚蓉、三文魚籽、明太子、甜蝦、帶子等，自製7色魚生丼都無難度！連日本早餐必備的味噌湯，入面都附有蟹腳。一起床就可以吃得如此豐富，真的超級滿足！
日本夕陽百選之稱「夕日浦海岸」 必打卡海灘鞦韆
千萬不要忘記要去附近的「夕日之路」欣賞日落！這裡被列為「日本夕陽百選」之一，吸引到不少人都特意來打卡。記者到訪當天更有數組新人特意來拍攝婚紗照，可見人氣之高。除了日落景色外，另一個打卡勝地就是「YURARI鞦韆」，於日落之時坐在上面望著鹹蛋黃拍照，絕對美得令人捨不得離開！
另外，由於夕日浦海岸允許放煙花，大家可以在便利店購入仙女棒。晚上穿著酒店浴衣到沙灘遊玩兼放煙花，猶如日劇情節一般！不過記住去之前要問酒店借水桶，將玩完的仙女棒放入去，還有要收拾好垃圾才離開。
佳松苑
地址：京都府京丹後市網野町木津247