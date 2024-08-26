人氣動畫《BLUE LOCK 藍色監獄》官方期間限定店首度來港，即日起至9月1日期間，又一城的期間限定店將有兩大人氣角色的巨型人偶坐陣，除此之外更有香港首發精品及優先發售商品。

《藍色監獄》香港官方期間限定店位於又一城LG2層，以足球場為主題，入口處的龍門內有兩大人氣角色，凪誠士郎和潔世一的人偶坐陣，各位Fans記得去打卡。限定店另一端更有打卡牆，齊集多個人氣角色，讓你一次捕獲！

更有於香港首次公售的精品，包括全新劇場版的萬年曆及T-Shirt，絕對不能錯過！同場加映多款特別版商品，包括斜孭袋、可動毛公仔和潮流品牌New Era棒球帽亦提供現場預售。

同期在香港及澳門上映的電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》再度掀起全城足球狂熱！期間限定店發售超過多款周邊商品，亦有限量電影前賣券套裝，

香港官方首賣商品

優先預售商品

限定店優惠大放送

凡購物滿HK$300，即隨機贈送限量名信片一張(共4款)，滿HK$600即獲兩張，如此類推，多買多送！Medialink 或Ani-Mall會員手持會員卡或會員證明到現場可享有獨家優惠。 詳情將會在又一城期間限定店內、又一城及羚邦集團的社交平台公布。

羚邦集團更於限定店期間推出手機八達通交易送禮活動，讓顧客免費領取《藍色監獄》精美人氣動漫禮物。顧客只要於限定店以手機八達通單次消費滿HK$300或以上，並預先購買或領取《藍色監獄 - EPISODE 凪》系列手機八達通卡面，於付款時向店員展示，即可獲得《藍色監獄》禮品一份，禮品會以先到先得的方式送予首900名合資格顧客，送完即止。