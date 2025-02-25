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生活
2025-02-25 10:00:00

人氣卡通《Cocomelon》易上癮如毒品？ 專家憂影響兒童專注力 附10大低刺激兒童節目

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人氣卡通《Cocomelon》易上癮如毒品？ 專家憂影響兒童專注力 附10大低刺激兒童節目
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Cocomelon》近年取代Baby Shark成為小朋友新寵，洗腦音樂加上節目鮮艷的色調讓不少兒童離不開它。但有專家認為，《Cocomelon》緊湊的節奏及繽紛色彩容易令到孩子上癮，影響猶如「毒品」，甚至危害他們的專注力及情緒發展。

《Cocomelon》暗藏危險？（網絡圖片）

易致情緒失衡 出現暴力行為

Cocomelon》成為全球大熱卡通節目，其官方Youtube頻道內最高播放量影片高達71億次。《Cocomelon》看似老少咸宜，但暗藏危機。有台灣育兒專家表示，《Cocomelon》節奏緊湊，平均每34秒就轉換畫面，加上整體色調鮮艷及洗腦歌曲，容易讓年幼觀眾大腦不斷分泌多巴胺，導致他們容易出現情緒崩潰及大哭尖叫，甚至出現暴力行為，影響等同毒品。

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福布斯曾點名批評

福布斯亦曾於2024年點名批評《Cocomelon》，指節目雖不含暴力或色情等不當內容，但其節奏快速及顏色鮮艷的問題影響深遠。福布斯引述美國兒科學會研究，指兒童接觸高節奏的影片超過9分鐘後，執行力及注意力下降。雜誌同時引述兒科醫生意見，表示幼兒看卡通及電視是多層次感官剝奪，他們會被動接受視聽刺激，大腦無法從看影片中獲取所有感官體驗；加上兒童觀看閃爍的螢光畫面會過度刺激腦部，可能使感官難堪重負，導致發育紊亂。

10大低刺激兒童節目推薦

台灣育兒專家推薦10大低刺激兒童節目，節目可在YoutubeNetflixAmazon PrimeApple TV等串流平台上觀看： 

1. Bluey 妙妙犬布麗   

2. Trash Truck 寶貝垃圾車   

3. Puffin Rock 歡樂海鸚島   

4. Daniel Tiger 小老虎丹尼爾   

5. Curious George 好奇猴喬治   

6. Guess How Much I love you 猜猜我有多愛你   

7. Not Quite Narwhal 住在海裡的獨角獸   

8. Llama Llama 小羊駝拉瑪  

9. Gabby Dollhouse 蓋比的娃娃屋 

 10. Little Bear 小熊

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