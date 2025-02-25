人氣卡通《Cocomelon》易上癮如毒品？ 專家憂影響兒童專注力 附10大低刺激兒童節目

《Cocomelon》近年取代Baby Shark成為小朋友新寵，洗腦音樂加上節目鮮艷的色調讓不少兒童離不開它。但有專家認為，《Cocomelon》緊湊的節奏及繽紛色彩容易令到孩子上癮，影響猶如「毒品」，甚至危害他們的專注力及情緒發展。

福布斯曾點名批評

福布斯亦曾於2024年點名批評《Cocomelon》，指節目雖不含暴力或色情等不當內容，但其節奏快速及顏色鮮艷的問題影響深遠。福布斯引述美國兒科學會研究，指兒童接觸高節奏的影片超過9分鐘後，執行力及注意力下降。雜誌同時引述兒科醫生意見，表示幼兒看卡通及電視是多層次感官剝奪，他們會被動接受視聽刺激，大腦無法從看影片中獲取所有感官體驗；加上兒童觀看閃爍的螢光畫面會過度刺激腦部，可能使感官難堪重負，導致發育紊亂。

10 大低刺激兒童節目推薦

台灣育兒專家推薦10大低刺激兒童節目，節目可在Youtube、Netflix、Amazon Prime及Apple TV等串流平台上觀看：

1.⁠ ⁠Bluey 妙妙犬布麗

2.⁠ ⁠Trash Truck 寶貝垃圾車

3.⁠ ⁠Puffin Rock 歡樂海鸚島

4.⁠ ⁠Daniel Tiger 小老虎丹尼爾

5.⁠ ⁠Curious George 好奇猴喬治

6.⁠ ⁠Guess How Much I love you 猜猜我有多愛你

7.⁠ ⁠Not Quite Narwhal 住在海裡的獨角獸

8.⁠ ⁠Llama Llama 小羊駝拉瑪

9.⁠ ⁠Gabby Dollhouse 蓋比的娃娃屋

10.⁠ ⁠Little Bear 小熊