人氣咖啡店Slow Coffee Club聖誕限定新品登場 $88入手The Secret of Santa朱古力咖啡曲奇套裝

銅鑼灣最新人氣咖啡店Slow Coffee Club by Esprit迎來首個聖誕，以「揭開聖誕老人的神秘面紗」為概念，推出聖誕限定 「The Secret of Santa」朱古力咖啡加曲奇套裝，以朱古力咖啡配上開心果紅莓曲奇，一口飲品，一口曲奇，讓大家細味節慶的溫暖與驚喜。

The Secret of Santa 朱古力咖啡曲奇聖誕套裝 Slow Coffee Club由兩位本地頂尖咖啡師謝冠杰（Keith Tse，五屆香港拉花大賽冠軍）與徐嘉樂（Gary Tsui，香港虹吸咖啡比賽亞軍）攜手打造，兩人將專業技藝融入「慢萃」哲學，運用手沖、虹吸等多種萃取手法，帶來細膩及多層次的味蕾體驗。

在聖誕期間，Slow Coffee Club特別推出的「The Secret of Santa 」套裝，以朱古力咖啡為主調，加入雜莓果醬的微酸果香，並以黑朗姆酒帶出成熟酒韻，再點綴酒漬葡萄的濃郁甜香與咀嚼感，交織出甜、酸、醇厚兼具的味覺層次，風味獨特，猶如一杯專為冬日設計的暖心聖誕特飲，滿載節日氣氛。



The Secret of Santa 朱古力咖啡曲奇聖誕套裝（聖誕限定）

售價：HK$88／set

售賣日期：由即日起至 12 月 31 日 Slow Coffee Club by Esprit Hong Kong 銅鑼灣旗艦店

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下2號鋪

營業時間：11:00am - 7:00pm (Slow Coffee Club)

