人氣品牌myFirst推出全新兒童智能手錶 讓小朋友時刻與父母朋友保持聯繫 更好掌握孩童健康及安全

Hong Kong Lava公布，新加坡兒童科技品牌 myFirst在香港推出新一代兒童智能手錶「myFirst Fone R1s」。R1s專為時下兒童而設，一錶在手即可連接4G LTE網絡，享受流暢通訊體驗，更可在父母授權下與家人和朋友互傳訊息及進行聊天、視像和語音通話。myFirst Fone R1s的建議零售價為港幣$1,588，並隨錶附送全球數據實體SIM卡，客戶可在myFirst香港代理及其官方授權零售商購買。

除了具備智能電話的通信功能，R1s還兼容多個升級智能手錶功能，包括心率監測、GPS全球定位追蹤、200萬像相機等，其儲存圖片及音樂檔案的空間更擴充至 8GB。疫情期間，家長更只需將疫苗通行證二維碼圖片檔儲存在手錶上，便可在沒有手機的情況下出示憑證進入公眾地方。myFirst Fone R1s 操作簡單，能連接品牌旗下的骨傳導藍牙耳機及其他品牌藍牙耳機，實現無縫配對，加上操作簡潔的手錶和應用程式介面，為孩童和父母打造無與倫比的用戶體驗。與上一代R1一樣，R1s提供多款錶面和錶帶顏色選擇，讓孩子隨時可以作出時尚可愛的配搭。

myFirst 創辦人及行政總裁G-Jay Yong表示：「現今科技讓我們能瞬間與世界聯繫。然而，科技除了為生活帶來便利，亦容易令小孩暴露於網絡世界各種潛藏隱患。myFirst 深明家長的顧慮，R1s可減低網絡風險，讓父母能夠以可負擔的價錢，讓小孩能夠與朋友保持聯繫，同時確保他們在安全、可控的環境下，享受到智能裝置所帶來的互動體驗。」