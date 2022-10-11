人氣品牌myFirst推出全新兒童智能手錶 讓小朋友時刻與父母朋友保持聯繫 更好掌握孩童健康及安全

Hong Kong Lava公布，新加坡兒童科技品牌 myFirst在香港推出新一代兒童智能手錶「myFirst Fone R1s」。R1s專為時下兒童而設，一錶在手即可連接4G LTE網絡，享受流暢通訊體驗，更可在父母授權下與家人和朋友互傳訊息及進行聊天、視像和語音通話。myFirst Fone R1s的建議零售價為港幣$1,588，並隨錶附送全球數據實體SIM卡，客戶可在myFirst香港代理及其官方授權零售商購買。
除了具備智能電話的通信功能，R1s還兼容多個升級智能手錶功能，包括心率監測、GPS全球定位追蹤、200萬像相機等，其儲存圖片及音樂檔案的空間更擴充至 8GB。疫情期間，家長更只需將疫苗通行證二維碼圖片檔儲存在手錶上，便可在沒有手機的情況下出示憑證進入公眾地方。myFirst Fone R1s 操作簡單，能連接品牌旗下的骨傳導藍牙耳機及其他品牌藍牙耳機，實現無縫配對，加上操作簡潔的手錶和應用程式介面，為孩童和父母打造無與倫比的用戶體驗。與上一代R1一樣，R1s提供多款錶面和錶帶顏色選擇，讓孩子隨時可以作出時尚可愛的配搭。
myFirst 創辦人及行政總裁G-Jay Yong表示：「現今科技讓我們能瞬間與世界聯繫。然而，科技除了為生活帶來便利，亦容易令小孩暴露於網絡世界各種潛藏隱患。myFirst 深明家長的顧慮，R1s可減低網絡風險，讓父母能夠以可負擔的價錢，讓小孩能夠與朋友保持聯繫，同時確保他們在安全、可控的環境下，享受到智能裝置所帶來的互動體驗。」
進階效能 智叻兒童必備的連接裝置
myFirst Fone R1s支援4G LTE流動網絡，讓用戶可進行實時聊天、語音和視像通話，通訊功能與一般電話無異。R1s能與父母手機上的 myFirstFone 應用程式配對，父母可授權和限制可與孩子交談的對象，同時透過Google授權的 GPS追蹤系統，實時更新智能手錶的位置，輕鬆掌握孩子動向。父母還可利用應用程式設置特定安全區域，一旦孩童活動超出指定範圍，手機應用程式便會發出提示通知。手錶另設有SOS 一鍵求救按鈕，讓孩子在緊急情況下，向父母發出求救訊號並自動實時錄下周遭環境聲音30秒。
除了連接和安全性能外，myFirst Fone R1s 還配備 IP68 防水設計，應用程式及手錶更支援繁體中文，鼓勵孩子參與互動內容。R1s可與myFirst BC Wireless Lite無線藍牙耳機配對使用，內置MP3播放器和8GB儲存空間，能存放超過1,500首歌曲。產品採用1.3吋IPS顯示屏，色彩柔和且清晰，用戶可選擇使用有趣的動態桌布或透過R1s上的200萬像素相機所拍攝的照片作為背景圖片。
同場加映 myFirst BC Wireless Lite 骨傳導藍牙耳機
傳統頭戴式或入耳式耳機是透過聲波從空氣直接傳遞至耳膜，很多時家長都會擔心傳統耳機聲量會損害兒童耳朵，而BC Wireless Lite則採用骨傳導技術，將聲音轉為震動透過頭骨直達聽覺神經，大大減輕對聽力的損害。BC Wireless Lite僅重28克，備有IPX6生活防水，並可支援最長5小時播放。除連接R1s外，BC Wireless Lite 更可與其他支援藍牙的手機或平板電腦連接。
嶄新健康及運動功能 助孩子自律的健康管家
myFirst Fone R1s增設全新智能健康監測，如心率監測，家長可監察孩子的健康狀況並設定活動指標，另備步數目標設定和成果。此外，R1s在上一代聲響通知的基礎上，添加震動提示，並允許用戶預先錄製鬧鐘和鈴聲聲效，助孩子養成自律和健康的生活習慣。