人氣手工意粉店Nocino全新零售品牌Helvetica by Nocino 4款意粉低至$45起 必買黑松露香蒜忌廉醬

手工意粉店Nocino開業短短一年多就已經坐擁大坑、中環及觀塘三間分店 ，人氣與口碑兼備！而最近Nocino更推出全新手工意粉套裝品牌 Helvetica by Nocino，採用與餐廳相同的技術和食材，以網店形式賣多款新鮮意粉、招牌醬汁以及不同的配搭產品，讓各位在家中也能煮出在店舖堂食的味道，廚房新手都能輕鬆煮！

4款意粉低至$45起 新鮮直送到家

Helvetica by Nocino產品豐富，必買多款新鮮意粉和大廚自製的醬汁，可在烹調時按喜好混搭享用，炮製出不同意粉組合。4款手工製作的意粉定價$45(330克)，全部形狀不一，口感獨特。鮮墨魚汁雞冠意粉（Fresh Squid Ink Creste di Gallo）的外形和顏色都令人印象深刻，貝類起伏不平的紋理非常掛汁。而新鮮波浪意粉（Fresh Reginette）相對輕盈細膩，意粉邊緣呈圓滑的鋸齒狀，適合配以忌廉或番茄類醬汁。鮮雞蛋闊條意粉（Fresh Egg Pappardelle）則以蛋香濃重的麵糰揉製而成，寬闊的麵條質感軟滑，推介用來配搭肉醬，可以盡享濃厚滋味！最後還有新鮮螺旋意粉（Fresh Fesonati），經過獨特手法，將順直的意粉扭轉，口感體驗獨一無二。

醬汁方面，每瓶醬汁售價為$168(440 克)，大推黑松露香蒜忌廉醬，黑松露香氣四溢，配以惹味香蒜，配任何意粉都不會出錯。另外還有慢燉八爪魚墨汁肉醬、牛頰肉醃核桃番茄肉醬、意大利辣肉腸馬斯卡彭芝士醬等，每一款醬汁可約供四人享用，而每包新鮮意粉可約供三人享用，讓各位在任何時候都可隨心炮製Nocino招牌意粉。



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