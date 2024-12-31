人氣泰式Café Tommy Yummy太古開分店 一連三日送600杯班蘭蒟蒻露特飲

人氣泰式Café Tommy Yummy在太古康怡廣場開設第四間分店，將於2025年1月3日起特別新推「好椰滿滿」甜品系列及多道全新泰西Fusion料理，同步大推「Happy New椰！」四大優惠吸客，即睇有甚麼著數！



班蘭主題甜品特飲

「好椰滿滿」甜品系列將於全線分店推出，有班蘭蒟蒻露、班蘭戚風蛋糕配雪糕及班蘭香滑奶凍全新飲品及甜點，充滿熱帶風情。班蘭蒟蒻露採用新鮮班蘭葉打碎後沉澱達24小時，再萃取精華而成，保留班蘭的獨特香氣及風味，再加入泰國直送的新鮮椰子水及椰漿沖調，班蘭味蒟蒻Q彈，混合椰子的醇厚清甜，帶來清新怡人的爽快感覺，綠色漸層視覺效果也吸睛。班蘭戚風蛋糕配雪糕同樣以新鮮班蘭葉精華製作，戚風蛋糕鬆軟輕盈，班蘭味清雅，配幼滑的班蘭雪糕一齊吃，班蘭味道更鮮明。



四大優惠吸客

優惠一：2025年1月3日至5日一連三日大派600杯班蘭蒟蒻露！顧客只要於2025年1月3日至1月5日凌晨於太興集團應用程式限時搶購；而試飲券限於當天換領並使用。(600杯特飲以太興集團應用程式App Store / Google Play優惠券形式送出，並於指定時間下午1時30分至3時30分期間前往相應分店換領。) 優惠二：於2025年1月3日至26日期間，在所有Tommy Yummy分店以外賣超值價$12（堂食原價$36）品嘗班蘭蒟蒻露，並獲得外賣飲品買1送1優惠券1張，待下次消費使用。



優惠三：於2025年1月3日至26日期間，將先後在Tommy Yummy4間分店設置試飲攤位，讓大眾市民嘗試班蘭蒟蒻露。(詳情:1月3至5日太古康怡廣場分店；1月10至12日將軍澳The LOHAS康城分店；1月17至19日中環分店；1月24至26日元朗YOHO MIX元點分店。派發時間:下午12:30分至下午3:30分) 優惠四：於2025年1月3日至26日期間，在Instagram追蹤Tommy Yummy，參加試飲活動並於IG Story裡分享班蘭蒟蒻露試飲杯，標註 @tommyyummy 並許下2025新年願望，每位得獎者即有機會獲得免費飲品5杯。名額有限，送完即止。(免費飲品以太興集團應用程式App Store / Google Play產品券形式送出。)

Tommy Yummy 太古康怡廣場分店

地址： 太古康山道1-2號康怡廣場北座地下G7-G8號舖

電話：2806 3010

Instagram專頁：@tommyyummyhk