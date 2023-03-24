人氣美妝平台限時激減低至65折！必搶Aesop潔面低至$139／Neutrogena二合一潔膚面膜超抵價$33

正式踏入春季，濕潮多雨的天氣又再襲來，加上不需再佩戴口罩，當然要好好的調理肌膚！Lookfantastic姊妹網購平台Beauty Experty現正進行低至65折勁減，必掃品牌包括Aesop、Elemis、Aveeno等！Yahoo購物已為大家精選10款必搶護膚好物，快點趁低價囤貨吧！ Beauty Expert折扣優惠詳情：

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Beauty Experty優惠必搶1）春夏潔膚必備！Aesop洗臉 春夏天氣濕熱，清潔臉上多餘油脂非常重要！Aesop超人氣Fabulous Face Cleanser蘊含橄欖潔膚成分，為肌膚補充水分同時並無黏膩感，配合純淨保濕草本成份包括佛手柑皮、洋甘菊花苞、迷迭香葉，可以鎮靜紓緩敏感肌，潔後肌膚清爽而舒適，折後低至$139已可入手！ Aesop Fabulous Face Cleanser 65折後價錢：$139︱原價：$214 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶2）懶人必備！二合一Neutrogena潔面膏 對於懶人來說，可一物多用的護膚品最方便！Neutrogena潔面膏除了可用作日夜潔面外，更可厚敷當作清潔面膜，帶來深層清潔的去痘功效，非常適合春夏濕熱天氣使用！折後只需低至$33已可入手，囤貨亦絕不心痛！ Neutrogena Clear and Defend Wash Mask 65折後價錢：$33︱原價：$51 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶3）去角質及油脂暗粒！Elemis溫和去角質潔膚露 夏日最怕油光滿面，Elemis溫和玫瑰去角質潔膚露可去除肌膚表面角質，同時帶走毛孔內的多餘油脂，清走油脂暗粒。產品加入摩洛哥玫瑰、青瓜等保濕及紓緩成分，敏感肌亦可使用，就是春夏必備的去角質好物！ Elemis Gentle Rose Exfoliator 65折後價錢：$220︱原價：$338 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶4）溫和配方去暗瘡！The Ordinary乳酸去角質精華 The Ordinary護膚品一向性價比極高，現有8折更抵買！大受歡迎的乳酸去角質精華，具有去粉刺及明亮肌膚的煥膚功效， 同時具備保濕鎖水的效果，不會抽乾肌膚水分，適合初試酸類產品的新生使用，折後只需$53，性價比高！ The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2% Superficial Peeling Formulation 8折後價錢：$53︱原價：$67

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Beauty Experty優惠必搶5）輕盈室內防曬！Aesop SPF 15輕盈防曬面霜 常聽說藍光會令肌膚老化？Aesop SPF15輕盈防曬面霜，非常適合室內防藍光使用！在家中塗抹防曬具有防藍光、抗氧化的效果。這款結合防曬及保濕乳霜的二合一面霜，更方便達至日常防曬需要，低至$181已可入手，絕對值得一試。 Aesop Sage & Zinc Facial Hydrating Cream SPF15 65折後價錢：$181︱原價：$279 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶6）春夏自製Home Spa！REN摩洛哥玫瑰精華沐浴露 春夏天氣濕濕熱熱，回家滿身大汗想來個Home Spa療癒身心？REN的沐浴露加入摩洛哥玫瑰精華，輕柔地深層潔膚，同時綻放玫瑰清香。沐浴後全身散發療癒香氣，壓力秒間消失！折後只需$133，非常抵買！ REN Moroccan Rose Otto Body Wash 65折後價錢：$133︱原價：$205 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶7）轉季乾敏肌恩物！Aveeno潤膚乳 轉季加上春夏陽光，肌膚易泛紅、脫皮、敏感，Aveeno身體乳液蘊含燕麥萃取成分，帶來保濕及紓緩敏感功效，輕盈而不油膩的質地，一家大細亦適合使用。300ml大大支折後只需$49已可入手，絕不可錯過！ Aveeno Daily Moisturising Lotion 65折後價錢：$49︱原價：$76 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶8）白茶清香辦公室必備！Elizabeth Arden潤手霜 辦公室強勁冷氣又再回歸，一支輕便又有效的保濕潤手霜非常重要！Elizabeth Arden白茶系列潤手霜，除了具有高效保濕功效，更不會殘留油膩感，加上白茶清香療癒又紓壓，折後$49已可擁有！ Elizabeth Arden White Tea Hand Cream 65折後價錢：$49︱原價：$76 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶9）夏日頭皮控油更清爽！Jason Normalizing茶樹洗髮水 不想頭髮長期油膩又扁塌？這款洗髮水蘊含茶樹清爽控油成分，更加入蘆薈紓緩敏感的頭皮，除了即時頭皮感到清爽，亦具有長效控油、抗菌的效果，非常適合炎熱的夏季。折後低至$48，值得一試！ Jason Normalizing Tea Tree Treatment Shampoo 65折後價錢：$48︱原價：$74 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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Beauty Experty優惠必搶10）去頭油淨油味！Christophe Robin 頭皮潔淨泥膜 備受頭油氣味困擾的話，Christophe Robin皇牌頭皮潔淨泥膜最適合你！洗頭前先使用髮膜按摩頭皮去角質，吸走頭皮上的多餘油脂、污垢、抗菌而達至淨味的功效，折後只需$251！ Christophe Robin Purifying Mask with Thermal Mud 65折後價錢：$251︱原價：$386 3件65折優惠碼 【優惠碼：MARCH】

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