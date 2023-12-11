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生活
2023-12-11 10:54:33

人氣表情包小燦聯乘茶飲店1011 SIPTEA 推限定飲品+小食 仲有周邊產品！

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人氣表情包小燦聯乘茶飲店1011 SIPTEA 推限定飲品+小食 仲有周邊產品！

人氣表情包小燦聯乘茶飲店1011 SIPTEA 推限定飲品+小食 仲有周邊產品！

人氣表情包角色 ShoChan（小燦）與茶飲店 1011 SIPTE，由1215日至明年131日，於全港6間分店推出ShoChan x 1011 SIPTEA期間限定聯乘系列。共推出一系列得意盞鬼的萌爆餐飲套餐及自家設計的可愛周邊，小燦fans一定不能錯過！

今次聯乘活動期間，全港6 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店將會換上新裝，貼上款色各異、不同大小的 ShoChan 表情圖案，供客人打卡拍照。

ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店會換上新裝。 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店會換上新裝。 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店會換上新裝。 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店會換上新裝。 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店會換上新裝。

同時，ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店亦將推出兩款印有 ShoChan 盞鬼表情的樽裝奶茶，分別為提拉米蘇奶茶及楓樹糖漿奶茶；同時備有咖啡掛耳包，選用 1011 SIPTEA 精心挑選的咖啡豆研磨而成，酸度溫和，飽滿度足。

食品方面，期間限定店（荃灣店）將會獨家推出灑粉紅絲絨蛋糕，蛋糕質感粉嫩柔軟，外層是可愛的 ShoChan 笑面；另有三款小食：馬卡龍、朱古力零食包及印刷波板糖於全線分店發售，每款都印上不同的 ShoChan表情包，每個都得意可愛。

印刷波板糖（HK$42) 咖啡掛耳包 朱古力零食包（HK$20／HK$38) 馬卡龍（HK$98) 提拉米蘇奶茶／楓樹糖漿奶茶（HK$38 each) 灑粉紅絲絨蛋糕（HK$68)

必買小燦可愛周邊產品

除了特色餐飲及食品， ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店亦為粉絲帶來一系列用料優質、精心設計的12款精美限量周邊產品，服飾有T-shirt、雙面漁夫帽、側背袋；個人用品有護手霜、電話掛繩、隨身化妝包、幸運御守、電子暖蛋；家用品有座枱式無線充電、香薰蠟燭、抱枕、變色馬克杯，每款都印有獨特的 ShoChan表情圖案。周邊將於全線限定店有售，粉絲們絕對不能錯過！

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T-Shirt （HK$220) PVC手提袋 幸運御守（HK$128） 幸運御守（HK$128） 抱枕（HK$150） 香薰蠟燭（HK$220) 座枱式無線充電（HK$280) 側背袋（HK$160） 電子暖蛋（HK$200） 電話掛繩（HK$180) 隨身化妝包（HK$180） 雙面漁夫帽A（HK$160） 雙面漁夫帽B（HK$160） 護手霜（HK$90) 變色馬克杯（HK$120） ShoChan 心心眼組合(HK$288) ShoChan 暖心組合(HK$599)

ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店

日期︰20231215日至2024131

地點︰

1.     尖沙咀彌敦道132Mira Place 1地下G38

2.     尖沙咀彌敦道63iSQUARE國際廣場7

3.     新界荃灣楊屋道18號荃新天地21樓英皇戲院

4.     馬鞍山鞍祿街18MOSTown新港城中心(4)2樓英皇戲院

5.     香港銅鑼灣黃金商場5號地舖

6.     將軍澳寶林市場2號鋪

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