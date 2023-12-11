人氣表情包小燦聯乘茶飲店1011 SIPTEA 推限定飲品+小食 仲有周邊產品！

人氣表情包角色 ShoChan（小燦）與茶飲店 1011 SIPTE，由12月15日至明年1月31日，於全港6間分店推出ShoChan x 1011 SIPTEA期間限定聯乘系列。共推出一系列得意盞鬼的萌爆餐飲套餐及自家設計的可愛周邊，小燦fans一定不能錯過！
今次聯乘活動期間，全港6間 ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店將會換上新裝，貼上款色各異、不同大小的 ShoChan 表情圖案，供客人打卡拍照。
同時，ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店亦將推出兩款印有 ShoChan 盞鬼表情的樽裝奶茶，分別為提拉米蘇奶茶及楓樹糖漿奶茶；同時備有咖啡掛耳包，選用 1011 SIPTEA 精心挑選的咖啡豆研磨而成，酸度溫和，飽滿度足。
食品方面，期間限定店（荃灣店）將會獨家推出灑粉紅絲絨蛋糕，蛋糕質感粉嫩柔軟，外層是可愛的 ShoChan 笑面；另有三款小食：馬卡龍、朱古力零食包及印刷波板糖於全線分店發售，每款都印上不同的 ShoChan表情包，每個都得意可愛。
必買小燦可愛周邊產品
除了特色餐飲及食品， ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店亦為粉絲帶來一系列用料優質、精心設計的12款精美限量周邊產品，服飾有T-shirt、雙面漁夫帽、側背袋；個人用品有護手霜、電話掛繩、隨身化妝包、幸運御守、電子暖蛋；家用品有座枱式無線充電、香薰蠟燭、抱枕、變色馬克杯，每款都印有獨特的 ShoChan表情圖案。周邊將於全線限定店有售，粉絲們絕對不能錯過！
ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店
日期︰2023年12月15日至2024年1月31日
地點︰
1. 尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1地下G38號
2. 尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場7樓
3. 新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓英皇戲院
4. 馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓英皇戲院
5. 香港銅鑼灣黃金商場5號地舖
6. 將軍澳寶林市場2號鋪