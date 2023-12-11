人氣表情包小燦聯乘茶飲店1011 SIPTEA 推限定飲品+小食 仲有周邊產品！

人氣表情包角色 ShoChan（小燦）與茶飲店 1011 SIPTE，由12月15日至明年1月31日，於全港6間分店推出ShoChan x 1011 SIPTEA期間限定聯乘系列。共推出一系列得意盞鬼的萌爆餐飲套餐及自家設計的可愛周邊，小燦fans一定不能錯過！

同時，ShoChan x 1011 SIPTEA 期間限定店亦將推出兩款印有 ShoChan 盞鬼表情的樽裝奶茶，分別為提拉米蘇奶茶及楓樹糖漿奶茶；同時備有咖啡掛耳包，選用 1011 SIPTEA 精心挑選的咖啡豆研磨而成，酸度溫和，飽滿度足。

食品方面，期間限定店（荃灣店）將會獨家推出灑粉紅絲絨蛋糕，蛋糕質感粉嫩柔軟，外層是可愛的 ShoChan 笑面；另有三款小食：馬卡龍、朱古力零食包及印刷波板糖於全線分店發售，每款都印上不同的 ShoChan表情包，每個都得意可愛。