人氣！轉圈圈曲奇「WA!COOKIES」朗豪坊限定店 全新獨家「古朗尼 Crownie」+會員制

由台灣YouTuber古娃娃 WaKuku 主理的「WA!COOKIES」，以其酥脆、入口即化的皇牌產品「轉圈圈曲奇」爆紅，去年更進駐香港多個據點作為首個海外市場，最近就登陸旺角朗豪坊開設第4間全新期間限定店，推出全新「咬下去有聲音的 Brownie」──「古朗尼 Crownie」，更設全新會員制度，向粉絲派福利！
「WA!COOKIES」朗豪坊限定店│全新古朗尼 Crownie三層口感 每星期鮮製
除了四款皇牌轉圈圈曲奇，品牌繼續研發打破固有概念的「古朗尼 Crownie」，獨家於朗豪坊店開賣，三款口味，包括雲朵麻糬海鹽 可可古朗尼、鐵觀音古朗尼及綜合口味古朗尼（榛果可可及深焙咖啡），嚴選比利時朱古力與法國脆餅作為原料，將脆餅的酥脆口感注入朱古力的濃郁風味中，一次過將三層的味蕾享受在口中化開，層次豐富。新品每星期新鮮製作，每盒八件設獨立包裝，方便分享。
「WA!COOKIES」朗豪坊限定店│獨家皇牌組合優惠
粉絲現凡於官網 (https://www.wacookies.com.hk/)或門市購買任何產品及首次登記註冊成為品牌會員，即送上HK$20購物金於下次使用！購物滿指定金額，更可升級至銀級或金級會員，享受更多獨家優惠，如購物折扣、購物金回贈及生日禮遇，包括新品率先試食、6%購物回贈及正價產品95折等；朗豪坊門市更提供轉圈圈曲奇加古朗尼指定組合優惠 ($360)，同時品嘗兩大人氣產品，當中轉圈圈曲奇入口的確超鬆化，拿上手都要小心翼翼，不同款式的甜度由1至10分區別。為了帶來與台灣產品一樣的風味，品牌特地花上一年時間在香港找廠發研發配方，除了口感與味道外，也要經得起運送過程，保持曲奇完整，非常用心。
WA!COOKIES HK朗豪坊期間限定店(NEW!)
日期：即日起至2023年7月31日
時間：上午11時至晚上9時 (以官方IG公布為準)
地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場 K402 號舖
香港官網：www.wacookies.com.hk
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