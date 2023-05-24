人氣！轉圈圈曲奇「WA!COOKIES」朗豪坊限定店 全新獨家「古朗尼 Crownie」+會員制

由台灣YouTuber古娃娃 WaKuku 主理的「WA!COOKIES」，以其酥脆、入口即化的皇牌產品「轉圈圈曲奇」爆紅，去年更進駐香港多個據點作為首個海外市場，最近就登陸旺角朗豪坊開設第4間全新期間限定店，推出全新「咬下去有聲音的 Brownie」──「古朗尼 Crownie」，更設全新會員制度，向粉絲派福利！

「 WA!COOKIES 」朗豪坊限定店│ 全新古朗尼 Crownie 三層口感 每星期鮮製

除了四款皇牌轉圈圈曲奇，品牌繼續研發打破固有概念的「古朗尼 Crownie」，獨家於朗豪坊店開賣，三款口味，包括雲朵麻糬海鹽 可可古朗尼、鐵觀音古朗尼及綜合口味古朗尼（榛果可可及深焙咖啡），嚴選比利時朱古力與法國脆餅作為原料，將脆餅的酥脆口感注入朱古力的濃郁風味中，一次過將三層的味蕾享受在口中化開，層次豐富。新品每星期新鮮製作，每盒八件設獨立包裝，方便分享。