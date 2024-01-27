人生四格進化！盤點5款韓國全新人生四格拍貼機 機艙廁所／電梯／地鐵場景 【附分店地址+營業時間】

韓國自從三年前開始流行人生四格照後，拍貼機的花樣亦越來越多，除了不同的濾鏡和相框外，最近連拍照的角度、場景都有所不同。以下就盤點5款韓國全新的人生四格拍貼機，大部份都可以在旅遊熱點弘大拍攝，建議有興趣的話趁着旅行時拍照留念。

韓國 人生四格｜ High/Low-Angle／全身： #Photosharp 如果已經厭倦了一般的人生四格，可以嘗試一下最近韓國大熱的不同角度四格照，不但有高炒的High-Angle，還有低炒的Low-Angle，甚至有可以拍攝全身的全身照角度，更有直接安裝在天花板的Sky-360，比起香港的四格拍貼機更為特別，特別適合和一班好友一起拍照留念。不過#Photosharp的分店較少，若單純只想拍攝High-Angle角度的照片，不妨前往分店較多的「don’t look up」拍貼機店，成片效果同樣不俗。 【#Photosharp】 [email protected] _official 弘大分店地址： 서울 마포구 독막로7길 33 1층 102호 延南洞分店地址： 서울 마포구 양화로23길 44 1층, 2층 延南洞2號店地址(2024年2月開幕)： 서울 마포구 동교로38길 38 1층 營業時間：24小時營業

韓國 人生四格｜機艙廁所：pic dot. 除了不同角度的拍貼機，韓國最近更流行在拍貼機裏加設場景，而機艙廁所便是最新的一款！pic dot.將機艙廁所場景還原在拍貼機內，以高炒的角度拍攝機艙廁所內的場景，實際上比起機艙廁所更為寬敞，加上佈景豐富，一個人拍照亦不會感到尷尬，特別適合喜歡旅遊的人士拍攝。不過並非所有分店都有這款拍貼機，而且店內通常只有一部機艙廁所場景機，建議預先確認分店地址並在平日前往，以免需要大排長龍。 【pic dot.】Instagram@picdot_official 首爾林本店地址： 서울 성동구 서울숲4길 23-1 101호 江南店地址： 서울 강남구 테헤란로1길 32 1층 1호 鍾閣店地址： 서울 종로구 삼일대로19길 24 1층(관철동) 釜山西面店地址： 부산 부산진구 서전로10번길 45 1층 釜山廣安里店地址： 부산 수영구 광안해변로 229 1층 (截至2024年1月擁有機艙廁所拍攝機的分店地址) 營業時間：24小時營業

韓國 人生四格｜電梯／地鐵場景：BYTP 不少人都喜歡在電梯裏自拍，而BYTP就仿照電梯內的場景，以CCTV的角度讓大家可以享受高炒視線的拍貼機，拍照時間可以選擇近照或遠照，方便一個人或多人拍攝時使用。此外，BYTP內更有地鐵及地下通風口的Downshot場景，屬於首爾首間以地鐵為場景的拍貼機店，特別適合多人一起拍出有趣又搞怪的照片！而BYTP店內的裝潢亦特別用心，主打街頭風格佈置店舖，推薦拍攝拍貼機的同時，還可以在佈景前拍照打卡留念。 【BYTP】Instagram@bytp_station 弘大店地址： 서울 마포구 와우산로21길 26 1층 蘆原店地址： 서울 노원구 노해로81길 12-4 1층 營業時間：24小時營業

韓國 人生四格｜ Yearbook／Y2K魚眼：Aurapic 近年韓國特別流行到Studio拍攝仿照外國大學的Yearbook照片，但價格一般都比較昂貴，通常都要HKD$500以上拍攝一輯照片。如果想以低成本拍攝Yearbook的話，不妨到Aurapic的Yearbook拍貼機拍照，只需HKD$30元就可以還原Yearbook 的感覺，店內會提供一些簡單的道具及領呔，建議穿着恤衫或西裝外套拍照，讓成片更貼近Yearbook。而除了Yearbook，Aurapic內還有近年大熱的Y2K魚眼角度，配合店內提供的耳機、太陽眼鏡等道具，可以令整體的Y2K感覺更為明顯。 【Aurapic】Instagram@aurapic_official 上水店地址（近弘大/合井站)： 서울 마포구 독막로 65 103호 望遠店地址： 서울 마포구 포은로 86 1층 合井店地址： 서울 마포구 독막로3길 52 延南洞店（近弘大)地址： 서울 마포구 동교로241 2층 營業時間：24小時營業