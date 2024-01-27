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生活
2024-01-27 12:00:00

人生四格進化！盤點5款韓國全新人生四格拍貼機 機艙廁所／電梯／地鐵場景 【附分店地址+營業時間】

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人生四格進化！盤點5款韓國全新人生四格拍貼機 機艙廁所／電梯／地鐵場景 【附分店地址+營業時間】

人生四格進化！盤點5款韓國全新人生四格拍貼機 機艙廁所／電梯／地鐵場景 【附分店地址+營業時間】

韓國自從三年前開始流行人生四格照後，拍貼機的花樣亦越來越多，除了不同的濾鏡和相框外，最近連拍照的角度、場景都有所不同。以下就盤點5款韓國全新的人生四格拍貼機，大部份都可以在旅遊熱點弘大拍攝，建議有興趣的話趁着旅行時拍照留念。

韓國人生四格｜ High/Low-Angle／全身： #Photosharp

如果已經厭倦了一般的人生四格，可以嘗試一下最近韓國大熱的不同角度四格照，不但有高炒的High-Angle，還有低炒的Low-Angle，甚至有可以拍攝全身的全身照角度，更有直接安裝在天花板的Sky-360，比起香港的四格拍貼機更為特別，特別適合和一班好友一起拍照留念。不過#Photosharp的分店較少，若單純只想拍攝High-Angle角度的照片，不妨前往分店較多的「don’t look up」拍貼機店，成片效果同樣不俗。

【#Photosharp】[email protected]_official

弘大分店地址：

서울 마포구 독막로7길 33 1층 102호

延南洞分店地址：

서울 마포구 양화로23길 44 1층, 2층

延南洞2號店地址(2024年2月開幕)：

서울 마포구 동교로38길 38 1층

營業時間：24小時營業

近年韓國開始流行以不同角度拍攝人生四格。 Sky-360比起High-Angle更特別。 甚至有可以拍攝全新的角度，特別適合與好友一起拍攝。

韓國人生四格｜機艙廁所：pic dot.

除了不同角度的拍貼機，韓國最近更流行在拍貼機裏加設場景，而機艙廁所便是最新的一款！pic dot.將機艙廁所場景還原在拍貼機內，以高炒的角度拍攝機艙廁所內的場景，實際上比起機艙廁所更為寬敞，加上佈景豐富，一個人拍照亦不會感到尷尬，特別適合喜歡旅遊的人士拍攝。不過並非所有分店都有這款拍貼機，而且店內通常只有一部機艙廁所場景機，建議預先確認分店地址並在平日前往，以免需要大排長龍。

【pic dot.】Instagram@picdot_official

首爾林本店地址：

서울 성동구 서울숲4길 23-1 101호

江南店地址：

서울 강남구 테헤란로1길 32 1층 1호

鍾閣店地址：

서울 종로구 삼일대로19길 24 1층(관철동)

釜山西面店地址：

부산 부산진구 서전로10번길 45 1층

釜山廣安里店地址：

부산 수영구 광안해변로 229 1층

(截至2024年1月擁有機艙廁所拍攝機的分店地址)

營業時間：24小時營業

pic dot.的機艙廁所場景拍貼機甚至還原了登機證的相框。 彷彿置身在機艙廁所內。 照片看起來與在機艙廁所無異。

韓國人生四格｜電梯／地鐵場景：BYTP

不少人都喜歡在電梯裏自拍，而BYTP就仿照電梯內的場景，以CCTV的角度讓大家可以享受高炒視線的拍貼機，拍照時間可以選擇近照或遠照，方便一個人或多人拍攝時使用。此外，BYTP內更有地鐵及地下通風口的Downshot場景，屬於首爾首間以地鐵為場景的拍貼機店，特別適合多人一起拍出有趣又搞怪的照片！而BYTP店內的裝潢亦特別用心，主打街頭風格佈置店舖，推薦拍攝拍貼機的同時，還可以在佈景前拍照打卡留念。

【BYTP】Instagram@bytp_station

弘大店地址：

서울 마포구 와우산로21길 26 1층

蘆原店地址：

서울 노원구 노해로81길 12-4 1층

營業時間：24小時營業

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從店內已經可以看到充滿街頭氣息的裝潢。 地鐵場景屬於首爾獨有。 店內亦設有不少打卡點。

韓國人生四格｜ Yearbook／Y2K魚眼：Aurapic 

近年韓國特別流行到Studio拍攝仿照外國大學的Yearbook照片，但價格一般都比較昂貴，通常都要HKD$500以上拍攝一輯照片。如果想以低成本拍攝Yearbook的話，不妨到Aurapic的Yearbook拍貼機拍照，只需HKD$30元就可以還原Yearbook 的感覺，店內會提供一些簡單的道具及領呔，建議穿着恤衫或西裝外套拍照，讓成片更貼近Yearbook。而除了Yearbook，Aurapic內還有近年大熱的Y2K魚眼角度，配合店內提供的耳機、太陽眼鏡等道具，可以令整體的Y2K感覺更為明顯。

【Aurapic】Instagram@aurapic_official

上水店地址（近弘大/合井站)：

서울 마포구 독막로 65 103호

望遠店地址：

서울 마포구 포은로 86 1층

合井店地址：

서울 마포구 독막로3길 52

延南洞店（近弘大)地址：

서울 마포구 동교로241 2층

營業時間：24小時營業

只需₩5000就可以拍攝到Yearbook的效果。 魚眼效果亦充滿Y2K的感覺。 建議穿着襯衫或西裝外套拍攝，增加校服的感覺。

韓國人生四格｜ 黑白復古照：Eternalog

如果只是想簡簡單單留念，不妨到弘大拍攝從1960年代歐洲流傳至今的黑白復古拍貼機Eternalog，由於機身及印刷方式源自傳統的歐洲，所以無論是拍攝或印刷的速度亦較慢，而且沒有美顏用的濾鏡，可以呈現最真實的效果，因此充滿復古的感性。不過全個首爾只有一間分店，而且每日的拍攝數量限100張，拍完即止，建議有興趣的話需要盡早到店內排隊拍照。

【Eternalog】Instagram@eternalog_official

地址：

서울 마포구 와우산로29길 48-24 1층 B03호

營業時間：12:00～拍完即止

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由於屬復古的機器，所以每天成像的顏色都會根據天氣、溫度而有所不同。 黑白照充滿復古的感覺。 拍攝後需要等待3分鐘印刷相片。
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