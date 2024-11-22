人面識別過關｜深圳灣口岸免出示證件過關 步驟似機場出境？ 一文睇申請方法/資格

經常北上消費的朋友們有福了！深圳灣口岸及珠海拱北口岸開始試用人面識別技術，合資格人士毋須出示證件及成功通過系統人面認證就能完成出入境手續，最快6秒即可過關，加快過關時間。想知道申請方法、資格和流程等如何助你「免出示證件過關」，即睇以下內容。
人面識別過關｜適用人士
如果想使用「免出示證件」通道，過境人士須：
1. 年滿14歲
2. 持有效回鄉證的港澳居民；或
3. 持有效回鄉證及多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民
4.同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息
因公出入境證件的內地居民仍未適用此次措施。
如果未登記人面及指紋，可於口岸設立的邊檢快捷通關信息採集點登記，登記過程只需5至8分鐘，但留意採集點只設於香港往深圳的出境樓層，大家出境前可先登記人面及指紋，登記後可立即使用「免出示證件」通道。
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人面識別過關｜過關流程
「免出示證件」通道過關步驟與機場出境步驟類近，過境人士先平視鏡頭，再核對螢幕上本人身份信息及內容提示。閘口打開後，再核對指紋及面相即可過關。
人面識別過關｜毋須攜帶回鄉證？
過境人士使用「免出示證件」通道時，仍然需攜帶有效回鄉證，否則邊境機關可阻止出入境。