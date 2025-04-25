人龍排1小時瘋搶 Marimekko x Blue Bottle Coffee限量聯名系列精品

人氣芬蘭設計品牌 Marimekko 與 Blue Bottle Coffee 聯乘推出獨家限量系列精品，灣仔咖啡店由即日起至 5 月 16 日化身為 Marimekko 藝術空間，今早吸引大批粉絲搶購精品，人龍由朝早7時半到下午1時未停過。有生活組同事表示其好友一早8時30分到達，排隊等了個多小時才購買到聯乘產品，認真誇張！

朝早7時半現人龍

今次 Marimekko 與 Blue Bottle Coffee 攜手推出限量聯名系列產品，包括設計優雅的隨行杯、咖啡杯、濃縮咖啡杯與托盤、咖啡匙、布袋和圍裙(亞洲限定)，採用 Marimekko 的標誌性 Unikko 印花，配以專誠為今次聯乘設計的限量版北歐綠與 Blue Bottle 標誌性藍色。系列中的所有紡織品均在位於芬蘭赫爾辛基的 Marimekko 自家紡織印刷廠生產，由即日起於香港、深圳、上海、東京、福岡、首爾、紐約、洛杉磯的精選 Blue Bottle Coffee 咖啡店限量發售。

據店方表示，灣仔店人龍由朝早7時半排到下午1時未停過，現時灣仔店大部份商品已經售罄，其中咖啡匙、襟針、圍裙於開售一個小時內售罄，暫時中環IFC店、擺花街店及東薈城名店倉店還有少量產品發售。

