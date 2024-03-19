仁愛堂青年夢工場 開拓青年生涯發展可能性 以同行力量建設屯門社區

一個給青年以創新手法參與社區的地方——仁愛堂青年夢工場。一班年輕人希望利用同行的力量為屯門社區帶來改變！自2017年起，仁愛堂青年夢工場先後培育了55隊年齡介乎15至29歲的青年夢工匠為屯門區不同社區群體提供服務，包括長者服務、家庭服務、教育、環保、少數族裔、身心靈健康、鄉郊支援及工藝傳承等，開拓青年生涯發展的可能性。

以多角度為社區帶來正面改變

歷屆「青年夢工匠」服務和志向多元，以多角度為社區帶來正面改變；團隊包括 HobbyHK、新耆士實驗室、初學堂、家家輔友、不朽傳耆、Tri and Go、溯本尋屯、休息一會、零剩研究所、手牽爪、尋樂遊、花開暸語、童SEN同戲、心聆社和Recyclink HK 等，於日前舉行的「仁愛堂青年夢工匠交流會暨青年服務發展巡禮」聚首一堂，分享其活動成果，訴說背後故事和心得。