仁愛堂青年夢工場 開拓青年生涯發展可能性 以同行力量建設屯門社區

一個給青年以創新手法參與社區的地方——仁愛堂青年夢工場。一班年輕人希望利用同行的力量為屯門社區帶來改變！自2017年起，仁愛堂青年夢工場先後培育了55隊年齡介乎15至29歲的青年夢工匠為屯門區不同社區群體提供服務，包括長者服務、家庭服務、教育、環保、少數族裔、身心靈健康、鄉郊支援及工藝傳承等，開拓青年生涯發展的可能性。
以多角度為社區帶來正面改變
歷屆「青年夢工匠」服務和志向多元，以多角度為社區帶來正面改變；團隊包括 HobbyHK、新耆士實驗室、初學堂、家家輔友、不朽傳耆、Tri and Go、溯本尋屯、休息一會、零剩研究所、手牽爪、尋樂遊、花開暸語、童SEN同戲、心聆社和Recyclink HK 等，於日前舉行的「仁愛堂青年夢工匠交流會暨青年服務發展巡禮」聚首一堂，分享其活動成果，訴說背後故事和心得。
為青年提供發揮空間及機會 回饋社會
仁愛堂第四十四屆董事局主席戴凱倫小姐表示：「一直十分欣賞仁愛堂青年夢工場這個項目，計劃不但培育青年創新創業能力，還能確切幫助社區；而自己作為年輕人，更欣賞這班青年團隊的熱誠和肯為社區作出改變的幹勁，所以決定撥款並成立督導委員會，親自與他們近距離溝通，用行動支持他們。更感到高興的是，督導委員會與青年夢工場的工作初見成果，本年獲得額外四間機構逾千萬的慷慨資助，肯定了團隊的努力。」她又補充，青年夢工場在未來的時間裏，會培育更多有志參與社區發展的青年，為他們提供更多的發揮空間及機會，回饋社會。
落實「青年參與 建設社會」
為配合政府的「青年發展藍圖」，落實「青年參與，建設社會」的目標，新一年青年夢工場獲嘉里集團郭氏基金會支持，以及香港賽馬會慈善信託基金捐助，合共逾1,000萬元。其中嘉里集團郭氏基金會支持的「青年號」——青年社區參與式提案項目，計劃核心服務內容包括漸進式的參與發展框架、青年活動與議題配對、青年提案參與、社區公眾參與、跨專業學習與協作、傳訊推廣，希望透過為期三年的項目，為青年及社區建立「以地區為本」的青年參與實踐平台。