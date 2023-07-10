今日下午12點開搶！灣仔諾富特世紀酒店自助午餐+3小時泳池通行證 最平只需$269

灣仔諾富特世紀酒店推岀限時快閃優惠，自助午餐+3小時泳池通行證，最平只需$269 ！Le Café 咖啡廳推出美食再「法」現自助晚餐，主打法國經典佳餚及多款海鮮包括即開生蠔、蟹腳、青口及凍蝦，更有廚師精選如龍蝦酥、法式海龍皇湯、白酒煮藍青口、慢煮油封鴨髀、焗原條三文魚、歌劇院蛋糕及法式焦糖燉蛋等。

－ KKday 快閃優惠－ 搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143222?cid=9429 銷售日期：2023年7月10日12:00至2023年7月16日23:59 使用日期：2023年7月11日至9月30日 優惠方案： 【7月快閃5折優惠】自助晚餐 【7月快閃65折起優惠】生蠔海鮮自助午餐 【7月快閃｜買2成人送1小童】生蠔海鮮自助午餐 － 使用說明 － 供應時段： - 自助午餐：中午12時至下午2時30分

- 自助晚餐：晚上6時30分至9時30分 使用日期：換領只適用於閣下已購買之日子，逾期換領將不被接受。

換領地址：香港諾富特世紀酒店一樓Le Café 咖啡廳 - 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店 － 自助餐介紹 － 生蠔海鮮自助午餐 必食推介：任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品、即磨咖啡等。 *自助餐食物輪流供應 美食再「法」現自助晚餐（由7月11日至7月31日） 精選菜式：以頂級食材演繹出傳統的法式美饌，主打包括：龍蝦酥、法式海龍皇湯、白酒藍青口、生牛肉它它、香草牛油焗田螺等，加上法式蘋果批、法式焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等經典甜品，難忘的法國美食之夜盡在於此。

必食海鮮：專人即開鮮嫩生蠔、松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺及多款壽司刺身 *自助餐食物輪流供應 星洲滋味蟹之自助盛宴（由8月1日至9月30日） 精選菜式：蝦醬蟹肉茄子沙律、參巴三文魚、海鮮喇沙摻摻、辣椒炒蟹、蟹肉炒粿粉、胡椒炒蟹、烤參巴魔鬼魚、烏打魚肉醬等等。加上榴槤班戟、榴槤泡芙、班蘭蛋糕、榴連千層蛋糕、娘惹糕等等。

菜單參考 *自助餐食物輪流供應 － 3 小時泳池通行證禮遇 － 使用時間： 室外游泳池使用時間限於自助餐入座前3小時： 上午 9:00 至中午 12:00（自助午餐時段中午 12:00 至下午 2:30 ） 下午 3:30 至下午 6:30（自助晚餐時段晚上 6:30 至晚上 9:30 ） 換領地址：香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀酒店平台層In Balance 健身中心（* 工作人員會給每位客人一個腕帶，以識別權限，客人離開時請歸還腕帶。）

使用日期：換領只適用於閣下已購買之日子，逾期換領將不被接受。

小童必須由成人陪同下使用設施

如天文台發出黃色/紅色/黑色暴雨警告、雷暴警告，泳池將會關閉。